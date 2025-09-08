“Está la derecha detrás”: esto dijo Noroña de la estudiante de la UAEM que lo cuestionó (Video)

El momento en el que la joven le pregunta al senador morenista. Foto: YouTube Senado de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña aseguró que la derecha está utilizando a Victoria Montes de Oca Castañeda, la joven que lo cuestionó durante el foro "Escuela de Formación por la Paz y la Democracia. Estudiantes del 68", convocado por la Cámara Alta.

En una transmisión realizada en sus redes sociales el 7 de septiembre, el expresidente del Senado aseguró que las afirmaciones de Victoria –estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)– son falsas, incluyendo los señalamientos de que ha hecho comentarios misóginos contra la senadora Lilly Téllez, como decirle “váyase a lavar los platos”; o que posee una casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos.

Fernández Noroña citó el comentario de uno de los espectadores de su videocharla en el que dijo que estuvo “busque y busque el video donde según mandó a Lilly Téllez a lavar trastes y no encontré nada”.

Y de inmediato el morenista respondió: “porque es mentira, puro cuento. Pero no es ella La están usando, es la derecha detrás”, dijo.

Noroña también cuestionó la autenticidad del comunicado que la joven publicó en redes sociales, en el cual ella se presentó como simpatizante del Partido Verde Ecologista de México y aseguró que su intervención no buscó confrontar, sino plantear un cuestionamiento crítico sobre los principios que promueve Morena, como la austeridad.

“Quiero dejar en claro que mi participación en el foro surgió desde mi compromiso como joven que trabaja socialmente en Metepec, Estado de México, impulsando la participación ciudadana y el desarrollo de nuestra comunidad”, expuso la joven en redes sociales, como X.

Para Noroña, ese comunicado “parece que es falso”, al insistir en que Victoria miente.

Según el legislador, ella asistió al encuentro acompañada de un grupo de provocadores que lo interrumpían cada vez que hablaba, y que, al momento del enfrentamiento, lo presionaban para que la dejara hablar.

Además, señaló que se revisen las versiones estenográficas de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente para comprobar sus palabras.

“Demuestra dónde dije lo que tú dices que dije, y los medios saben que es falso y lo repiten”, comentó.

(Minuto 39)

El legislador también arremetió contra Radio Fórmula y contra el periodista Ciro Gómez Leyva, a quienes acusó de amplificar la voz de la joven y darle cobertura al episodio como parte de una estrategia para “reventarlo”.

“Es la derecha, los medios no son fortuitos”, expresó. “Es un campañón, la va a hacer su heroína Ciro Gómez Leyva, la va a entrevistar el decrépito de López Dóriga”.

Otro espectador le comentó que la joven sólo quería un minuto de fama.

“No, no, no”, respondió, “está la derecha detrás. Estuvo armado (…) ahí los enviaron. Es la derecha, los medios. No es fortuito, hombre. Están armando las cosas como la agresión de Alejandro Moreno Cárdenas (…)

“No son ataques aislados que ellos retoman, todo está siendo ya una campaña articulada para destruirme”, añadió en la conversación por sus redes.

Noroña incluso señaló que detrás del caso están el Yunque, Alejandro “Alito” Moreno del PRI y el empresario Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca.

“Salinas Pliego está enloquecido, enloquecido, no más porque le digo que pague sus impuestos. Debe ser. ¿Quiere ser candidato en 2030? Pues pague sus impuestos señor, pague sus impuestos”, remató.

“Voy tan bien que por eso me andan madreando un día sí y otro también. De verdad yo pensé que terminando la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores iba a disminuir el golpeteo a mi persona porque ya no estaba ahí.. y resulta que se ha incrementado”, aseveró.

(Minuto 15)

Lilly Téllez reacciona

Al mismo tiempo en que Victoria difundió su comunicado, la senadora panista Lilly Téllez lo compartió en redes sociales y manifestó su respaldo a la joven, subrayando que Noroña ha hecho comentarios todavía más misóginos en su contra.