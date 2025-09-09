Lilly Téllez propone realizar pruebas toxicológicas a todos los funcionarios electos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora del PAN, Lilly Téllez, propuso una iniciativa de reforma constitucional para que se realicen exámenes toxicológicos a los titulares de todos los cargos de elección popular en los ámbitos federal, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

En su iniciativa, la legisladora establece que la finalidad es garantizar que quienes reciben el mandato ciudadano para gobernar o representar lo hagan en condiciones que aseguren plena capacidad de decisión, responsabilidad y compromiso con el servicio público.

La iniciativa detalla que los exámenes deberán ser realizados por instituciones de salud bajo protocolos médicos que respeten la dignidad y los derechos humanos de cada persona, evitando cualquier uso arbitrario o estigmatizante.

Además, fija que los resultados de los exámenes se harán públicos, de manera que la sociedad tenga acceso a esta información, en consonancia con el derecho ciudadano a saber en qué condiciones ejercen el poder quienes fueron electos.

Asimismo, prevé un régimen de sanciones para quienes incumplan de manera injustificada con esta obligación, que podrán ir desde la suspensión temporal de percepciones hasta la pérdida definitiva del cargo.

La iniciativa también detalla que los costos de dichas pruebas no se carguen al erario, sino que sean cubiertos por los propios servidores públicos, asegurando que esta medida no represente una carga presupuestaria adicional para la ciudadanía.