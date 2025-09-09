“No importa”: dice Sheinbaum después de que en Perú proponen declararla persona non grata

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la presidenta Claudia Sheinbaum no importa que en Perú la declaren persona non grata por manifestarse a favor del presidente destituido y encarcelado, Pedro Castillo.

Durante su conferencia en Palacio Nacional consideró que mostrar solidaridad con Castillo de quien dijo está injustamente encarcelado y es víctima de persecución en su país, “no es una agresión”.

Recordó que recibió al abogado “del presidente Pedro Castillo; que, desde nuestro punto de vista vivió un Golpe de Estado, y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice”.

En el mensaje en redes sociales, el 29 de agosto pasado, donde aparece en una foto con el defensor legal de Castillo, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que “no solo es un caso personal, sino grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.

Agregó que “la libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”.

Este martes señaló que “es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, en este caso, como en el caso de Ecuador, de romper relaciones con el Ecuador por la invasión que tuvo nuestra Embajada, nosotros mantenemos el mismo criterio”.

Finalizó con la consideración: “Entonces, no importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”.

En otros casos el gobierno mexicano ha evitado posicionarse al argumentar que uno de los principios constitucionales es la no intervención e injerencia en asuntos de gobiernos extranjeros.