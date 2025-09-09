Ricardo Anaya pide que se investigue a AMLO por huachicol fiscal; así le respondió Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, pidió que se investigue al expresidente Andrés Manuel López Obrador por huachicol fiscal, ya que, afirmó, el exmandatario estaba enterado de diversos casos.

En entrevista en el Senado, Ricardo Anaya fue cuestionado sobre la información de que algunos miembros de la Marina Armada de México están supuestamente vinculados al huachicoleo fiscal.

El legislador recordó cuando el expresidente afirmó que ya se había acabado la corrupción a gran escala.

“Éste es un es escándalo de corrupción brutal. Y yo quiero hacer tres reflexiones. La primera es recordar ese acto teatral en el que López Obrador sacó un pañuelito blanco, ¿sí se acuerdan?, y dijo que ya se había acabado la corrupción. Bueno, pues nos mintió, nos engañó.

“No sólo no se había acabado la corrupción, la corrupción llegó hasta los más altos niveles de su gobierno, gobierno de Morena corrompido, vinculado con el crimen organizado, en este caso huachicol fiscal”, afirmó el excandidato presidencial, quien insistió en que “fue mentira lo del pañuelito blanco”.

Luego añadió: “¿Sí se acuerdan que López Obrador nos dijo que cuando había corrupción a gran escala siempre, por definición, el presidente de la República estaba enterado? Eso lo dijo López Obrador.

“Entonces, él le debe una explicación al pueblo de México, ¿cómo puede ser que su gobierno se haya corrompido a esos niveles y nos venga a decir que él no estaba enterado?”, cuestionó Ricardo Anaya.

–¿Tiene que investigarse al expresidente López Obrador? –se le preguntó.

“Por supuesto, porque primero mintió, dijo que la corrupción había terminado y, segundo, no lo digo yo, él nos dijo que siempre que había corrupción a gran escala, el presidente de la República estaba enterado. Entonces, él tendrá que explicar cómo es que no estaba enterado de un escándalo de corrupción de este orden de magnitud”, puntualizó.

PUEDEN IR A LA BASÍLICA A PEDIR UN MILAGRO: ADÁN AUGUSTO

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, se refirió a la petición del PAN de investigar a AMLO.

En tono sarcástico, el morenista afirmó que la oposición tendrá que ir de rodillas a la Basílica para que ver si les hace un milagro la virgen de Guadalupe.

“Bueno, esos pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica, a ver si se les hace el milagro”, respondió.

Es la burla y el cinismo.



??? @adan_augusto, quien no ha aclaro el tema de La Barredora, sugiere a la oposición ir de rodillas a la Basílica “a ver si se les hace el milagro” de que AMLO comparezca por el huachicol fiscal en la Marina.pic.twitter.com/TfXKi3eGVN — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 9, 2025

Al ser cuestionado sobre los elementos de la Marina que supuestamente están involucrados en huachicol fiscal, pidió esperar a las investigaciones, ya que afirmó en ese tema puede haber ataques mediáticos interesados.

“Creo que es una investigación que está en curso y de todas las investigaciones que hay en curso, yo creo que primero, pues el fiscal, el Ministerio Público, está obligado a guardar la secrecía de las investigaciones.

“Hay que esperar y seguramente se investigará eso y en todos los casos hasta las últimas consecuencias. Lo que sí es que, yo creo que debemos de ser todos muy cautos, porque en esto hay ataques mediáticos interesados”, explicó.