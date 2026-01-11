Dialogan Rubio y De la Fuente; EU insiste en que haya “resultados tangibles” en la lucha antinarco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canciller Juan Ramón de la Fuente habló este domingo con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, más de tres días después de recibir la instrucción presidencial de comunicarse con el jefe de la diplomacia de Donald Trump para “estrechar la comunicación” con la administración Trump ante las declaraciones del mandatario estadunidense sobre posibles operaciones militares terrestres en México contra los grupos criminales.

En un escueto boletín, el Departamento de Estado señaló que los dos altos funcionarios hablaron sobre “la necesidad de una cooperación más estrecha para desmantelar a las violentas redes narcoterroristas y detener el tráfico de fentanilo y de armas”, y que durante la plática Rubio insistió a De La Fuente en “la necesidad de resultados tangibles” en esta materia.

La discusión entre De La Fuente y Rubio tuvo lugar después que la presidenta Sheinbaum ordenara al canciller “hacer contacto” con el secretario de Estado en torno a la operación militar lanzada por la administración Trump contra Venezuela –que desembocó en el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores—y respecto a las declaraciones de Trump sobre posibles ataques terrestres en México.

“Consideramos que es parte de su manera de comunicar, pero de todas maneras, le pedí ayer (jueves 8) al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado”, indicó Sheinbaum en su conferencia matutina del pasado viernes 9.

Las declaraciones de Trump sobre posibles ataques militares en territorio mexicano desataron reacciones inquietas de ambos lados de la frontera; mientras el gobierno mexicano reiteró su rechazo hacia esta posibilidad, un grupo de 75 congresistas de Estados Unidos urgió a la administración Trump a no concretar esta idea bélica, pues advirtieron que afectaría la buena cooperación que existe entre ambos países en materia de seguridad.