Esto dijo García Harfuch del supuesto “desaire” de Rosa Icela Rodríguez en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se hizo viral un video de un supuesto desaire de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al no saludarlo; el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, justificó: “ya nos habíamos saludado unas 10 veces”.

En redes sociales, el viernes se difundió un video grabado en la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero, presuntamente después de la conferencia matutina presidencial del viernes 9, mismo que se interpretó como un desaire o un presunto distanciamiento entre ambos funcionarios del gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En las imágenes se observa a Rodríguez Velázquez cuando saluda y abraza a una persona que está frente a García Harfuch, pero a él lo ignora y pasa de largo para saludar con la misma efusividad al secretario de Infraestructura, Jesús Esteva. El exjefe de la policía de la Ciudad de México permanece serio, voltea a verla con las manos a los costados y voltea hacia otro lado cuando alguien le llama.

Rosa Icela Rodríguez desaira y no saluda a Omar García Harfuch en Acapulco. pic.twitter.com/ObSdwvINik — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) January 9, 2026

La tarde de este domingo, en conferencia para anunciar la detención de dos personas más por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michocán, la prensa pidió a García Harfuch su postura sobre estas versiones.

“Ese día, yo creo que ya nos habíamos saludado unas 10 veces, porque el gabinete de seguridad empieza a las seis de la mañana. Nosotros llegamos siempre cinco y media y pues ahí es donde siempre nos saludamos. Entonces, en ese momento, yo creo que para ese día ya nos habíamos visto en siete ocasiones para esa hora”, contestó.

El secretario destacó que tiene “el honor” de conocer a la secretaria de Gobernación desde el 2019, cuando él se incorporó al gabinete de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México y ella era secretaria de Gobierno.

Entonces, vinieron los elogios: “no solo es una extraordinaria compañera de trabajo, sino, en lo personal, yo estoy muy agradecido con ella, porque desde, como ustedes saben, nosotros llegamos en ese tiempo del gobierno federal al gobierno de la ciudad y pues, mi contacto directo era la secretaria Rosa Icela, como secretaria de Gobierno”.

Y cerró: “Siempre, lo único que hemos recibido de la secretaria Rosa Icela es muchísimo apoyo y también mucho aprecio y mucho cariño”.