Kenia López Rabadán pide al Gobierno Federal atender todas las propuestas en reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió al Gobierno Federal atender todas las propuestas para la próxima reforma electoral.

En un mensaje en sus redes sociales, la diputada panista resaltó que el Gobierno Federal tiene que actuar con altura de miras y visión de Estado, además de que no solo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46 por ciento de los mexicanos que no votaron por ellos.

“Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no solo a aquellos que votaron por el gobierno actual. Pensar en una reforma que solo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46% de los mexicanos que NO votaron por ellos.

“Los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54% de los votantes mexicanos. Hago un llamado al gobierno y a su mayoría a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político electoral que está por iniciar”, resaltó.

López Rabadán enfatizó que todas las democracias son perfectibles y una reforma electoral debe servir para avanzar y no para retroceder, y destacó que esta discusión es la oportunidad de dejar una mejor democracia para las generaciones que vienen, y desaprovecharla sería una tragedia para México.