Pablo Gómez: “Un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos días de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para presentarle un avance sobre su iniciativa de reforma electoral, Pablo Gómez Álvarez recibió hoy a 9 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes le entregaron el documento con 241 propuestas que acordaron durante el fin de semana; de entrada, el titular de la comisión presidencial planteó que el INE debería perder su carácter autónomo, pues ello implica que la institución tenga “su propio gobierno, su propia ley”.

“Un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones”, recalcó el militante de izquierda durante su encuentro con los consejeros, en una frase que lo colocó en la línea del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien eliminó a cuatro organismos autónomos durante su gestión y exhortó a desaparecer al INE y encargar a la Secretaría de Gobernación (Segob) la organización de las elecciones.

Aunque insistió en que el gobierno de Sheinbaum “no quiere consejeros avasallados” ni “magistrados en ningún órgano jurisdiccional electoral”, las declaraciones de Gómez marcan una distancia con los consejeros del INE, quienes insistieron, en el documento de 69 cuartillas que entregaron a Gómez, en la importancia de “consolidar instituciones electorales autónomas, profesionales y técnicamente capaces”.

La propia consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, recalcó durante la reunión la necesidad de “fortalecer al INE en su autonomía, en el respeto que se merece”, así como en el “aspecto presupuestal”, dos consideraciones que Gómez descartó en el encuentro. El político rechazó por ejemplo la propuesta de indexar el presupuesto del INE sobre el crecimiento económico de México, como lo planteó el consejero Martín Faz.

Uno de los escasos puntos en los que pareció existir un acuerdo fue el de la fiscalización de los recursos que circulan en los ámbitos electorales, un tema que “nos preocupa mucho”, según Gómez, quien deploró que “nunca dejamos de tener escándalos” en elecciones, con menciones específicas al Pemexgate y a los Amigos de Fox, pero sin abordar casos de corrupción más recientes.

Pablo Gómez también advirtió a sus huéspedes que la reforma electoral no será producto del “consenso” entre fuerzas políticas, pues les recordó que incluso al interior del INE no convergen las opiniones en torno a la reforma electoral. De hecho, las fracturas al interior del INE se hicieron visibles en varias ocasiones durante la reunión, a la que dos consejeras –Dania Ravel y Claudia Zavala-- prefirieron no asistir, tras considerar que la Secretaría Ejecutiva del INE no incorporó algunas observaciones sobre elementos incorrectos.