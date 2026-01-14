Con la reforma electoral, el gobierno quiere el control total de las elecciones: Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que lo que quiere el gobierno con la reforma electoral es el control total de las elecciones, y para ellos es la “Ley Maduro” que Morena quiere instaurar en México.

El senador albiazul aseguró que quieren instaurar la reforma electoral porque Morena ya no tiene respaldo popular y se quiere aferrar al poder.

“De hecho, al responsable de esta comisión del Ejecutivo, pues lo traicionó la conciencia hace unos días cuando públicamente reconoció que no le gustaba la idea de que el INE fuera autónomo.

“Eso es lo que hay detrás de esta supuesta reforma electoral. Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder.

“Por eso, para nosotros ésta no es una reforma electoral. Ésta para nosotros es la 'Ley Maduro', que el gobierno de Morena quiere instaurar en México”, enfatizó.

Ricardo Anaya resaltó que el miedo del gobierno es porque han perdido enorme popularidad, de 16 a 17 puntos porcentuales, dependiendo de la encuesta que se revise.

“Tienen miedo, yo diría pánico y por eso es que quieren una reforma electoral para tomar el control total de las elecciones”, afirmó.