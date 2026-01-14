Consenso con aliados, primer paso en la ruta de la 4T para la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Morena primero buscará el consenso con el Partido del Trabajo y el Verde, con lo que obtendrían la mayoría necesaria para aprobar la reforma electoral, sin necesidad de ningún otro procedimiento, y después se debatirá con la oposición y se sometería a la participación ciudadana.

Esa fue la ruta que se marcó en la reunión en Palacio Nacional, entre la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y los coordinadores parlamentarios del partido en el poder, a la que no fue convocada la representación de los opositores, que únicamente se tomará en cuenta una vez que se presente la iniciativa ante el Legislativo.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ve difícil que esta iniciativa llegue a la cámara de origen –que aún no saben cuál será– en enero, por lo que será hasta el segundo mes de este año cuando comience el proceso de discusión legislativa.

Explicó que se delinearon los acuerdos preliminares con 14 puntos entre los que está la integración de las cámaras, que incluye el tema de los plurinominales; el financiamiento a partidos y gasto electoral; incluso radio y televisión, lo relacionado con las prerrogativas, spot. También se habló de los Oples, la revocación de mandato y el fuero para legisladores, entre otros.

Pero fue enfático: “Vamos a favorecer mucho el acuerdo con el PT y el Verde”.

“Se enfocó mucho la presidenta en señalar que la participación ciudadana para ella era lo fundamental. Que buscáramos los legisladores que simpatizamos con el movimiento fórmulas que permitan que esa participación ciudadana sea efectiva y sea la que decida, sí, consultas populares”, dijo a la prensa al salir de la reunión.

“Lo que ella retomó con mucha claridad es que como los temas todos tienen que ver con reformas constitucionales, como 12 temas, es necesario hablar y planteárselos a los aliados del PT y el Verde, lo que la comisión hará en las próximas horas, los próximos días, para que vean ellos lo que la comisión está planteando y llegar a acuerdos y consensos amplios con el PT y el Verde”.

Autonomía garantizada

-¿Hablaron del planteamiento de Pablo Gómez de que el INE no necesita autonomía? –se le preguntó.

-No, la presidenta fue muy clara en eso, dijo “no, no, no, yo creo en la autonomía y hay que garantizar la autonomía de los órganos electorales (…) La autonomía, eso lo afirmó la presidenta, está garantizada, la autonomía del INE está garantizada”.

Y sobre si va a consulta el recorte al INE, indicó que “es parte de lo que se está planteando, no está resuelto nada en la iniciativa porque depende mucho del acuerdo y consenso que se logre con el PT y el Verde y a partir de las próximas horas la comisión se reunirá con ellos”.

En específico sobre la eliminación de plurinominales, destacó que “es parte de los planteamientos que hizo la comisión, sin que se tomara una decisión, se requiere planteárselo al PT y al Verde la integración de cámaras”.

“Simplemente se enumeró y en lo que la presidenta insistió fue que la participación ciudadana es clave en toda la reforma a través de consultas populares”, dijo,

Sobre los consensos consideró que “Reginaldo Sandoval es muy inteligente y obviamente él estará platicando en las próximas horas con la comisión junto con el profesor Alberto Anaya, junto con el coordinador del Verde”.

“Una vez que se presente la iniciativa iniciaré pláticas con la oposición (…) Yo digo que no veo fácil de aquí al último de enero, veo probable si logramos acordar con el PT y el Verde si la primera o la segunda semana de febrero”.

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, únicamente se limitó al discurso que pidió la presidenta que se diera sobre privilegiar la democracia participativa y consideró que la iniciativa podría llegar en unas tres semanas.