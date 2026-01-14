El PT ve innecesaria la reforma electoral y recuerda que se necesitan sus votos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, afirmó que en este momento es innecesaria una reforma electoral, ya que el país debe estar enfocado en el tema de la unidad por las políticas del presidente estadunidense Donald Trump.

En conferencia de prensa, Reginaldo Sandoval enfatizó que con las actuales reglas electorales el oficialismo ganó la presidencia y la mayoría del Congreso, por lo que cuestionó la reforma electoral que promueven el gobierno federal y su aliado Morena: “¿Qué necesidad?”

“Nosotros sostenemos que en este momento la discusión centrada de México debe estar sobre el tema de la unidad de todas las mexicanas y todos los mexicanos”, dijo el coordinador del PT, que junto con Morena y el Partido Verde integra la coalición gobernante y mayoritaria en el Congreso.

“Acuérdense que en el primer ejercicio de Trump pasó un poco lo mismo con los aranceles, ya se sabe, ¿no? Y Andrés Manuel convocó a todas las fuerzas políticas y fuimos a Tijuana para mandar la señal de que todos estamos unidos.

“Bueno, ya expliqué que con esas reglas le ganamos a la derecha. Igual que con esas reglas perdió Estados Unidos su pivote porque le ganó Asia, le ganó China... Y por eso las reacciones que estamos viendo en el mundo.

“Y aquí igual, si con estas reglas ganaste Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dijo el filósofo michoacano, muy popular pero muy querido, ¿qué necesidad?”, dijo Sandoval, en referencia a una canción de Juan Gabriel.

El legislador petista insistió en que el Congreso no debería estar discutiendo otra cosa más que el respaldo nacional y cómo proteger el proceso de transformación que está llevando a cabo la 4T.

Las declaraciones se dan el mismo que día que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entregó su propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sandoval recordó que para que se dé una reforma electoral hacen falta los votos del PT.

"En términos de reformas constitucionales, depende de lo que resuelva la 4T y la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde. Hay que decirlo con toda claridad, el que quiera engañarse que se engañe solo.

“Somos 500 diputados y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Y cuántos tiene Morena? 253. Faltan muchos. Sin el PT no da, sin el Verde no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335”, dijo el legislador.