“No debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral”: Laura Itzel Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, rectificó su opinión sobre la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y aclaró que ella está a favor de su autonomía.

En entrevista con medios en San Lázaro, la senadora morenista explicó que lo que dijo el día de ayer sobre que respalda la opinión del titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, sobre la autonomía del INE, fue de carácter semántico.

“Yo quiero señalar que el día de ayer yo lo que estaba diciendo era que eran cuestiones de carácter semántico lo relativo con la autonomía y la independencia. Yo les quiero decir que, en la reforma electoral de 1977, o sea, hace algunos años, desde el Partido Mexicano de los Trabajadores se planteaba que el órgano electoral debería de ser independiente del gobierno. Es decir, que no fuera como fue, durante muchos años, con la Comisión Federal Electoral, regido directamente por la Secretaría de Gobernación.

“Y, en este sentido, sí quiero decir que en el caso del que ha sido un gran legislador, Pablo Gómez Álvarez, hablaba él de que debería de ser un órgano independiente y bueno, pues yo lo que sí quisiera decir es que eso es lo que seguimos retomando, que debe de seguir siendo independiente.

“Entonces, yo estoy a favor de que exista autonomía o independencia, como le quieran llamar, pero yo lo que quiero señalar es que considero que no debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral”, explicó.

Laura Itzel Castillo enfatizó que es necesario que primero llegue la iniciativa para que no se siga especulando, primero que esté la “liebre y luego el asado de liebre”, y no que estemos especulando sobre las cuestiones que van a venir.