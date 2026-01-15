El INE tiene las puertas abiertas en la Cámara de Diputados: Kenia López Rabadán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) tienen abiertas las puertas de San Lázaro para la reforma electoral.

A la salida de su reunión de alrededor de dos horas con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en el Instituto Nacional Electoral, la diputada panista informó que la Cámara baja recibió la propuesta del INE para la reforma electoral.

“Yo le he venido a decir, como presidenta de la Cámara de Diputados, a la presidenta de esta institución tan importante, este INE que tanto ha, pues, ha dado certezas a los mexicanos, en términos de garantías democráticas, le he venido a decir a la presidenta que tiene el INE las puertas abiertas en la Cámara de Diputados.

“Para que sea parte importante del tramo que nos toca a nosotros en el Legislativo, una vez que se reciba la iniciativa del Ejecutivo Federal y, en caso de que se reciban más iniciativas, bueno pues será necesario escuchar la experiencia, la capacidad técnica, el expertise que, tanto la presidenta como los consejeros, como todo el Instituto Nacional Electoral, pueda verter en una discusión como esta…

“El día de ayer, de manera formal, la Cámara de Diputados recibió las propuestas que el INE le hizo llegar a la Comisión del Poder Ejecutivo”, detalló.

López Rabadán afirmó que espera que, en lo factible, en lo ético, la reforma deberá buscar el acuerdo, no el avasallamiento, no la rudeza, no el agandalle, sino el acuerdo, ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas para construir las reglas del juego para todas y para todos los mexicanos.

Sobre la supuesta propuesta de eliminar plurinominales, Kenia López Rabadán afirmó que eso lastimaría la representación de millones de mexicanos.

“Entonces, yo te diría, el problema no es cuántos pluris quieran, o no, recortar, el problema es cómo va a lastimarse con eso la representación de millones de mexicanos. Hoy no sabemos siquiera si van a recortar o si quieren recortar o no; lo que sí creo es que una vez que se conozca la iniciativa, pues se pueda entrar a fondo con una premisa, y es que los mexicanos tengan certeza de representación. Ese debe ser el objetivo”, enfatizó.