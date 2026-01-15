Sheinbaum descalifica propuestas de Claudio X. González y Lorenzo Córdova; esto dijo del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La propuesta de reforma electoral de Claudio X. González “es bastante mala”, la de Lorenzo Córdova “tampoco está muy buena” y la del INE “es larguísima”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La del INE, dijo, aún no la termina de leer, pero consideró que contiene un asunto interesante:

“Le propusieron a Pablo que se llevara la elección de jueces para el ‘28, no el ‘27, para que no quede todo junto (...) hay que considerarlo de acuerdo con los argumentos del INE. Entonces, sí las hemos leído, y las ha leído la Comisión”.

Indicó que esa ha sido la forma en la que escuchan a la oposición, leyendo lo que comparten en sus redes sociales, por lo que descartó una reunión con ellos como la que tuvo con los coordinadores parlamentarios de su partido.

Pero con la oposición se discutirá solo cuando llegue al Legislativo y “en el Congreso, ahí está la representación del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, para poderlo discutir”.

Sobre la propuesta de Córdova, dijo, “tampoco está muy buena. Es que ellos tienen una idea del Instituto Electoral como… Yo considero que debe ser un organismo autónomo, pero es el organizador de las elecciones o de las consultas, no es más allá que eso”.

Pero más allá de leer esas propuestas “no tengo pensado reunirme con ellos. Yo creo… A ver, la propuesta que vamos a enviar fortalece la democracia. No es una propuesta que… Nadie va a poder decir, en esa propuesta que “estamos hacia un autoritarismo que…”, nadie va a poder decir eso. Es una propuesta que fortalece la democracia. Y estará a debate en el Congreso, pues para eso es el Congreso, para debatir, para discutir”.

No dejó de insistir en que el Instituto utiliza “muchísimo, muchos recursos. Todavía no sé si ganan menos que la presidenta o más; no sé cuántos ganan más que la presidenta”.

Sobre si Adán Augusto López es confiable para la negociación, respondió: “Él es el coordinador parlamentario de... Lo eligieron los propios senadores de Morena, es el coordinador parlamentario de Morena en el Senado. Y él, en el Senado, negocia; igual que Ricardo, en la Cámara de Diputados. Igual que lo hace Anaya, para el PAN; que, por cierto, estuvo seis años fuera y regresó con fuero. ¿Quién más está ahí de coordinador? ¿Quién es el coordinador del PRI?”, preguntó la mandataria federal.

También consultó quiénes son los demás coordinadores parlamentarios de la oposición, para señalarlos por los manejos que han tenido, sugiriendo que son irregulares, para equipararlo con López Hernández.