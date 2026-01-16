Reducción de plurinominales sería doloroso para el PT y el PVEM: Kenia López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que, si en la reforma electoral se reduce el número de diputados plurinominales, se perdería la voz de legisladores, lo que, resaltó, sería doloroso para el PT, el PVEM y para México.

En charla con medios en San Lázaro tras su reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, la diputada panista afirmó que ofreció certeza de que ella, como presidenta de la Cámara de Diputados, se conducirá con ética en beneficio del país.

“Yo soy presidenta de la Cámara de Diputados gracias al voto de todos los grupos parlamentarios. Yo tendré una obligación ética, una obligación legal de conducir este proceso apegada, por supuesto, a nuestra ley, a nuestro reglamento, al deber ser, a lo honorable y lo haré siempre pensando en beneficio de nuestro país.

“Con todo respeto y reconocimiento a todos los partidos, a mí me parece muy difícil pensar que el Partido Verde o el Partido del Trabajo acepten perder posiciones, porque perder voz de sus legisladores, perder voz de sus causas, perder voz de lo que defienden, es francamente, sería muy doloroso para ellos y, la verdad, también para la nación”, enfatizó.

La legisladora puntualizó que no sólo es necesario escuchar al bloque oficialista, sino también al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) para garantizar pluralidad en la reforma electoral y en las próximas elecciones.

“Es claro que, además de la coalición gubernamental, pues también se necesita escuchar al Partido Acción Nacional, escuchar al PRI, escuchar a Movimiento Ciudadano y entre todos pensar juntos cómo, lo digo en mi decálogo, cómo detener al crimen organizado y que no se meta a las elecciones, cómo garantizar que las elecciones tengan un proceso legal, cuidado, en donde el voto a los mexicanos pueda ser contado, bien contado, respetado y después representado en los cuerpos colegiados”, detalló.