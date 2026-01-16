Reforma electoral: el PT cede y ratifica su respaldo a Sheinbaum y a la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el coordinador de la bancada del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, cuestionará la necesidad de una reforma electoral, el coordinador nacional petista, Alberto Anaya, cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Cuarta Transformación.

En un comunicado, el coordinador nacional del PT ratificó su compromiso con la coalición "Sigamos Haciendo Historia” y aseguró que seguirá siendo una alianza estratégica que representa la única ruta para garantizar el bienestar del pueblo mexicano.

Alberto Anaya reiteró que es fundamental mantener el dialogo institucional como el que sostuvo con la secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, para dar forma a la reforma electoral, encuentro en el que, informó, se acordó construir juntos la propuesta para la reforma, que, resaltó, será un parteaguas para mejorar la vida política y democrática del país.

“Es relevante mencionar que nuestra militancia, reunida en el pasado Congreso Nacional, acordó por unanimidad brindar todo el apoyo y respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Reconocemos en ella a la mejor mandataria del mundo, cuya brillante conducción política y visión humanista están llevando a México a niveles de desarrollo y justicia social sin precedentes.

“El PT se mantiene como un pilar fundamental en la consolidación del proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador, asegurando la continuidad de las políticas sociales y los programas de bienestar que han transformado la vida de millones de familias”, sostuvo en el comunicado.

El líder petista reiteró su convicción de mantener la unidad con los partidos aliados y así garantizar la construcción de un país con igualdad y justicia social.