“Ley Maduro” busca normalizar el financiamiento del crimen organizado a campañas: PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al partido oficial, Morena, de impulsar una reforma electoral que pretende “normalizar” el financiamiento de campañas políticas con recursos del crimen organizado.

“Morena quiere reducir el financiamiento público no por convicción democrática, sino porque ya no lo necesita”, dijo Romero en un comunicado difundido en las redes sociales del PAN.

Apuntó que, entre los temas más preocupantes de la reforma electoral, a la que llama “Ley Maduro”, es que “normaliza el dinero el crimen organizado en la política, particularmente el que proviene del narcotráfico”.

El político señaló como casos de financiamiento ilegal de campañas políticas de Morena los escándalos del “huachicol fiscal, los casos de La Barredora y los Carmona, así como sanciones internacionales y retiro de visas a políticos vinculados al partido oficial”.

Al señalar que los panistas no defienden el presupuesto público para partidos políticos, sino “los controles” que se hagan sobre su uso, el líder nacional el PAN consideró que “reducir el financiamiento público sin fortalecer la fiscalización no combate la corrupción, la legaliza”.

El dirigente nacional del PAN aseguró que la reforma electoral de la presidenta y el partido oficial “es un proyecto de control político que ponen en riesgo la pluralidad, la equidad en las elecciones y la propia democracia mexicana”.

"Ley Maduro"

Tras cuestionar que el proyecto de reforma fuera diseñado por el Poder Ejecutivo, con asesores de su partido, sin tomar en cuenta a la oposición o a la ciudadanía, Romero aseguró esa posición de cerrazón explica por qué el PAN llama #LeyMaduro a la iniciativa presidencial, “porque sigue el mismo camino que llevó a Venezuela a la captura institucional y al autoritarismo”.

Recordó que en el país sudamericano “la democracia no se destruyó de un día para otro, sino que fue vaciada desde la ley, mediante el control del órgano electoral, la eliminación de contrapesos y la fabricación de mayorías artificiales, una lógica que hoy se repete en México”.

Romero Herrera agregó que otro de los aspectos “más graves” que contiene el proyecto presidencial de reforma electoral “es el intento de debilitar al Instituto Nacional Electoral y centralizar funciones que deben ser autónomas, lo que regresaría al país a los tiempos en que el gobierno organizaba las elecciones”.

Para el panista “debilitar al árbitro no ahorra dinero, cuesta democracia”, pues “sin un árbitro autónomo no hay elecciones libres”.

Romero criticó también la pretensión del gobierno de Sheinbaum y de Morena de “eliminar mecanismos de representación proporcional bajo el argumento de austeridad”.

Tras sostener que con 54% de los votos Morena esta sobrerepresentada en el Congreso de manera “fraudulenta”, donde se adjudicaron el 73% de la representación, fabricando “mayorías que no reflejan la voluntad política”, el panista resaltó que la intención de desaparecer a los cargos de representación proporcional, está generando conflictos entre el parido oficial y sus aliados.

Sostuvo que la “coalición gobernante hoy se fractura, el PT y el Partido Verde saben que sin plurinominales y sin dinero, desaparecen, no discuten democracia, discuten el reparto de posiciones”.

Romero cerró su mensaje asegurando que “las elecciones se ganan con votos, no con miedo, no con dinero ilegal ni con árbitros sometidos”, por lo que lo que “no está en juego no es una ley: está en juego la democracia misma de nuestro México.