Morena niega que la reforma electoral sea un “capricho”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin conocer el contenido del proyecto presidencial para la reforma electoral, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y descartó que la reforma “busque controlar las elecciones”.

En su cuenta de X, la dirigente partidista posteó un breve video de una entrevista colectiva realizada en Coahuila, durante una gira de trabajo.

Ante los cuestionamientos hechos a la propuesta presidencial en materia electoral, Alcalde Luján sostuvo que responde a “una exigencia legítima e histórica del pueblo de México”, y negó que sea coyuntural o “producto de un capricho”.

La dirigente, quien admitió desconocer el proyecto presidencial y que a su partido le “gustaría participar de esta propuesta”, hizo referencia a tres de los temas que más controversia han causado.

Sobre los cargos de representación proporcional o plurinominales, Alcalde Luján consideró “se tiene que replantear” el mecanismo de selección de los candidatos porque ahora “las cúpulas de los partidos eligen a contentillo quienes van a ser los diputados, y los diputados ni siquiera salen a caminar a las calles y a pedir el voto”.

Tras asegurar que a los mexicanos “nos cuesta mucho la elección”, la morenista opinó que es posible “reducir los costos de las elecciones sin que eso signifique afectar la autonomía del INE (Instituto Nacional Electoral) ni su operación”.

Asimismo, respaldó a “exigencia real de poder tener diputados que representen a nuestros paisanos en Estados Unidos”, y el fortalecimiento de la democracia participativa.

“La gente quiere participar de las decisiones que se toman en el gobierno a través de la consulta, de la revocación; entonces hay muchos temas pendientes que yo creo que son exigencias ciudadanas y que pueden ser discutidas”, puntualizó Luisa María Alcalde.