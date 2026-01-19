Morena propone reformar el Sistema Nacional Anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar, presentó una propuesta para impulsar una reforma integral al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Ramírez Cuellar resaltó que el objetivo central es construir un nuevo SNA con un programa sexenal claro, con metas definidas, indicadores medibles y responsabilidades compartidas entre los tres órdenes de gobierno

“El momento exige replantear la estructura y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción para que sea eficaz, con liderazgo, coordinación real y resultados tangibles en la prevención, detección y sanción de la corrupción, así como en el combate a la impunidad.

“Hoy, como ustedes saben, hay algunas dependencias y algunas secretarías, pero creo que llegó el momento de poner sobre la mesa cómo podemos trabajar para que el nuevo sistema anticorrupción pueda funcionar de la mejor manera”, resaltó.

La propuesta de reforma al SNA busca articular con los nuevos instrumentos institucionales creados recientemente, como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, lo que permitirá fortalecer la transparencia, la digitalización de trámites y los sistemas de contratación pública en todo el país.

Ramírez Cuellar reiteró que este proceso de reforma se construirá con base en el diálogo plural y la participación activa de todos los sectores, y aseguró que la Cámara de Diputados dará seguimiento puntual a las deliberaciones para traducirlas en un marco legal sólido y eficaz.