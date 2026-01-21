Captan a secretaria de Turismo y embajador de México en palco VIP durante partido del Real Madrid (Video)

En el video que circuló en redes sociales, en la fila de arriba se ve al embajador Quirino Ordaz Coppel y a la secretaria Josefina Rodríguez Zamora. En la fila de abajo al centro se ve al entrenador Carlo Ancelotti.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, fueron vistos juntos en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu durante un partido del Real Madrid, lo que generó comentarios en redes sociales y medios por el contraste con los discursos oficiales de austeridad republicana de la Cuarta Transformación.

Ambos funcionarios asistieron al encuentro del Real Madrid contra el Mónaco ocupando asientos privilegiados en el exclusivo Palco de Honor, considerado uno de los espacios más lujosos y representativos del estadio.

Noticias Relacionadas Revelan invitados a la fiesta de Pedro Haces en Madrid; esto respondió el diputado morenista

En imágenes y videos compartidos en redes se observa a Rodríguez Zamora y Ordaz Coppel en primera fila, con vista directa al terreno de juego y cerca de figuras como el técnico Carlo Ancelotti.

Quirino Ordaz (@QuirinoOC )y Josefina Rodriguez (@josefinarodzam ) de @SECTUR_mx , en el palco de honor del Bernabéu: lo más fifí de lo fifí, en el mejor estadio del mundo.



Justo delante de ellos, nada menos que el técnico multicampeón Carlo Ancelotti. Mientras en México hablan… pic.twitter.com/chTfFNUgRF — José Díaz (@JJDiazMachuca) January 20, 2026

El Palco de Honor del Bernabéu es descrito por el club como "la sala emblemática por excelencia", con acceso exclusivo, butacas VIP y una experiencia premium reservada para invitados de alto nivel, patrocinadores y autoridades.

Quirino Ordaz, embajador de México en España, y Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, aparecen en el palco de honor del estadio del Real Madrid.



Mientras desde el discurso oficial se presume austeridad y cercanía con el pueblo...



¿Qué opinan?



Visita… pic.twitter.com/NtZjeF7Crt — José Luis Morales (@JLMNoticias) January 21, 2026

La presencia de los funcionarios mexicanos coincidió con la intensa agenda de promoción turística en España durante enero de 2026, mes en que México participa como país socio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), que se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid.

Hasta el cierre de esta información, ni la Secretaría de Turismo (Sectur) ni la Embajada de México en España han emitido un comunicado oficial sobre la asistencia al partido o su carácter (si fue invitación institucional, privada o parte de labores diplomáticas).

Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa (2017-2021) y embajador desde 2022 (designado por Andrés Manuel López Obrador y ratificado por el Senado), y Josefina Rodríguez Zamora, titular de Sectur en la actual administración, mantienen una colaboración frecuente en temas bilaterales México-España, centrados en turismo e inversión.

Sheinbaum pidió que no hubiera excesos

En la conferencia mañanera del pasado 15 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que no hubiera “excesos” por parte de los funcionarios asistentes a la Fitur.

–La próxima semana comienza la Fitur en Madrid, España. Usualmente asisten gobernadores y secretarios de Turismo, así como empresarios y prestadores de servicios turísticos. Hace unos días, la secretaria de Turismo convocó a los servidores públicos a no cometer excesos ni abusos al asistir a restaurantes y almacenes. ¿Qué otras acciones de control tienen contempladas para que no se deteriore la imagen de nuestro país como ha pasado en anteriores Ferias? –se le preguntó a la presidenta en Palacio Nacional.

“Van muchos mexicanos y mexicanas, tanto gobernadores como algunos de sus equipos; está allá la secretaria de Turismo”, respondió la presidenta y añadió:

“Lo que recomendamos —claro que cada gobernador tiene su decisión, porque van de todos los partidos, no de uno o de otro— es que no lleven grandes comitivas, que no utilicen recursos públicos para estos viajes; o que si van a utilizar recursos públicos… porque ponen, digamos, un stand, una feria, un área importante de sus propios estados para promover el turismo en sus estados, pero que no haya excesos. Esa fue la recomendación”.