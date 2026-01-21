Ricardo Anaya exige al gobierno una explicación por el aterrizaje del avión de EU (Video)

Ricardo Anaya mostró los dictámenes que se iban a abordar en el periodo extraordinario. Foto: Miguel Dimayuga Meneses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, pidió al gobierno que explique todo lo relativo al avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizó el fin de semana en Toluca.

En charla con medios en San Lazaro, Ricardo Anaya resaltó que su partido está a favor de la cooperación, pero rechazó que se viole la Constitución y las facultades del Senado.

“Nosotros le exigimos al gobierno que respete la Constitución y que respete al Senado de la República, y se aclare todo lo relativo a este avión de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que aterrizó en Toluca.

“Lo primero que quiero dejar bien claro es: nosotros estamos a favor, y siempre hemos estado a favor, de la cooperación. Lo que rechazamos es que se viole la Constitución y que no se respeten las facultades del Senado de la República”, expresó.

Anaya anunció que su partido solicitará la comparecencia de quienes hayan sido responsables.

“Lo mínimo que yo esperaría es que ahora que inicia el periodo de sesiones en el Senado de la República, se cite a los responsables para que puedan aclarar esto frente al Senado de la República, que es el órgano que en México, de acuerdo a la Constitución, tiene la facultad para autorizar o no autorizar el ingreso de tropas extranjeras. El PAN solicitará que los responsables comparezcan”.

“Simular para tapar la simulación anterior”

Como lo señaló Proceso en la nota “Registros oficiales confirman: el Senado no autorizó la entrada de un avión Hércules de EU a Toluca”, el legislador albiazul explicó que la Cámara Alta iba a celebrar un periodo extraordinario para el 13 de enero y se remitieron dos dictámenes: uno, para autorizar salida de tropas, el 18 de enero; y otro, para autorizar entrada de tropas, el 19 de enero, pero el periodo extraordinario se canceló.

“Cancelaron el periodo extraordinario. Nada más que se les olvidó cancelar el acuerdo que tenían con el gobierno de los Estados Unidos. Aquí tengo el dictamen que se envió al Senado. Este dictamen es justamente el que se iba a votar en el periodo extraordinario.

“Este dictamen dice con toda claridad que, para la salida de tropas, que el Senado tiene que autorizar, iba a llegar un avión tipo Hércules, el 18 de enero, al aeropuerto de Toluca. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que el 18 de enero llegó un avión tipo Hércules al aeropuerto de Toluca.

“Por lo visto, se dieron cuenta de que no tenían autorización del Senado de la República y decidieron en lugar de, como dice el dictamen, que el avión llevara a 60 marinos de México a Estados Unidos, dijeron: ‘bueno, pues ¿qué podemos decir? Pues que son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque quienes son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al no ser considerados militares, no requieren una autorización del Senado para salir”, detalló.

“Entonces, lo primero que habría que ver es quién efectivamente salió en ese avión. No se les vaya haber ocurrido comisionar marinos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para darle la vuelta al Senado.

“Por eso, nuestra primera exigencia es que transparenten, con absoluta claridad, quién salió. Pero lo segundo, como suele suceder, cuando en lugar de afrontar las cosas diciendo la verdad se simula, pues hay que volver a simular para tapar la simulación anterior”, añadió.

Lo que sucedió en el “ínter” es que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro, el gobierno quedó atrapado y decidieron cancelar el extraordinario porque, por un lado, su discurso era en contra de Estados Unidos y cómo, por el otro lado, le iban a autorizar el ingreso de tropas a territorio mexicano, dijo Anaya.