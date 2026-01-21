Ricardo Monreal abre la puerta a los cambios a la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, abrió la puerta para que se realicen cambios a la reforma electoral, al afirmar que privilegiará la unidad de los partidos aliados y escuchará a los demás grupos políticos.

En entrevista en San Lázaro, el diputado morenista también afirmó que, una vez presentada la iniciativa, realizarán foros para escuchar las distintas posturas para enriquecer la reforma electoral.

“En lo que a mí me respecta, lo que a mí respecta, voy a intentar siempre mantener la unidad con el PT y con el Verde, y tengo excelente reunión, excelentes relaciones con el PT y el Verde y sus diputados.

"Me refiero a que, si hay un acuerdo allá, la mayoría aquí lo respetará, pero eso no implica que excluyamos a los demás grupos políticos. Nosotros trabajaremos formalmente la iniciativa, abriremos espacios de discusión, foros de discusión y de ahí surgirá el enriquecimiento y la mejoría de la iniciativa que se presente.

“O sea, lo que allá hagan será un punto de partida para nosotros indispensable, pero aquí en la Cámara podrá haber modificaciones, según se acuerde con todos los grupos parlamentarios. No vamos a excluir a nadie, porque es una reforma, si se da, muy importante y vamos a llamar, una vez que se presente la iniciativa, a todos los grupos políticos, incluyendo al PRI, al PAN y a Movimiento Ciudadano”, detalló.

Ricardo Monreal estimó que la iniciativa estará lista para la segunda o tercera semana de febrero, con el fin de que se puedan cumplir los tiempos específicos para que entre en vigor la reforma.

"Tenemos un plazo perentorio, en efecto, tenemos un plazo fatal, que tiene que ser más o menos en el mes de marzo, porque son 90 días antes de septiembre y tenemos los tiempos muy ajustados. Cada día que pasa nos presiona el tiempo, pero tenemos en febrero la posibilidad de sacar adelante la reforma que se acuerde con todos”, detalló.