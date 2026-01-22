“Mi carrera ha sido ser un servidor de la ley”, dice Alejandro Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Primera Comisión de la Permanente: Asuntos Políticos e Internacionales ratificó este jueves a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido, en una comparecencia desangelada y sin los cuestionamientos de los legisladores del PAN y el PRI.

Durante la comparecencia, Alejando Gertz Manero respondió a la única pregunta sobre su turbia salida de la Fiscalía General de la República (FGR): aseguró que sintió que debía hacer un cambio en su vida política.

También dijo que sintió que su carrera siempre fue la de un servidor de la Ley, tarea que, resaltó, fue trabajar para los demás y en la que encontró satisfacción.

“Yo fui fiscal general de la República, porque el Congreso de la Unión, y en este caso, del Senado de la República, así lo determinó y lo determinó de una manera muy clara y muy precisa.

“Yo me sometí a la Cámara de Senadores, me puse a su disposición, como lo estoy haciendo en este momento, y cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública, me sometí al Senado de la República, y ellos dieron la respuesta a la que yo me he sometido sin ningún problema.

“Por lo tanto, siento que mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, ser un servidor de una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ello una satisfacción. Y eso es lo que yo siento que, y se refleja en las preguntas de todos ustedes, que yo puedo lograr y que siempre, siempre estaré a la disposición y al orden que quienes me han dado la oportunidad de cumplir, siempre estaré a su disposición”, explicó.

Fue el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio, quien le cuestionó su salida de la FGR y su designación, al afirmar que no tenía el perfil de la tarea desempeñar. Cuestionamientos que respaldó con su votó en abstención.

“En Movimiento Ciudadano tenemos claro que estamos llegando a este dictamen con un proceso acelerado, opaco y, desde nuestro punto de vista, jurídicamente cuestionable, particularmente -como lo dije hace un momento- relativo a los supuestos que la ley exige para la renuncia de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

“Y a esa preocupación se suma un segundo problema igualmente de fondo: que el perfil propuesto no corresponde a la tarea diplomática que se pretende encomendar. Si bien es cierto que el candidato cuenta con una amplísima experiencia en el servicio público, es también cierto que esta experiencia no se traduce en pericia o conocimiento específico de la función diplomática.

“Tal es así que el dictamen da cuenta de la experiencia profesional del candidato sin que de su revisión se desprenda una trayectoria particularmente amplia en el ámbito consular, sino más bien que se limita mucho al ámbito de procuración de justicia, de nuevo, con una amplísima trayectoria en ese rubro. Y por esa razón, desde Movimiento Ciudadano, no estamos enteramente de acuerdo con el sentido de este dictamen”, detalló.

Sin embargo, el cuestionamiento no "raspó" al exfiscal, quien, sin sobresaltos, respondió a los legisladores.

En apenas una hora, la Primera Comisión de la Permanente: Asuntos Políticos e Internacionales, lo ratificó con diez votos a favor y una abstención.

Alejandro Gertz Manero salió del Salón de Protocolo del Edificio “C” de San Lázaro a carcajadas y saludando a las cámaras, sin hablar con la prensa y dejando atrás ese jueves negro cuando el bloque oficialista le ofreció la posibilidad de pedir licencia o renunciar de la FGR. El próximo lunes tomará protesta en el Pleno con embajador de México en Reino Unido.