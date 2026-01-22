PAN se dice dispuesto a la resistencia civil pacífica contra la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde que Jorge Romero Herrera asumió la dirigencia nacional del PAN ha insistido en las presuntas relaciones de Morena con el narco y hoy, entre sus anuncios de resistencia a la reforma electoral que propondrá la Presidencia de la República, el panista reta:

“Incluir mecanismos para anular elecciones y quitar registro a partidos cuando se acredite financiamiento del crimen organizado”.

En una conferencia de prensa realizada en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), destinada exclusivamente a anunciar actos de resistencia civil contra la eventual reforma, así como los motivos de su oposición a que se realice y una serie de contrapropuestas, Romero Herrera acusó que se trata de una propuesta “como todo lo que hace Morena, para perpetuarse en el poder”.

Así que, para el dirigente nacional panista, lo único a lo que sí estarían dispuestos en su partido es a incluir elecciones internas en todos los partidos, segunda vuelta en la elección presidencial, voto electrónico y eliminar la sobrerrepresentación, para luego insistir que lo más importante es frenar la influencia del crimen organizado en los comicios.

Romero Herrera incluyó en su oposición a la reforma electoral que ésta haya sido diseñada por el Ejecutivo, elaborada por militantes del partido en el poder y con la exclusión de las oposiciones y la ciudadanía.

“Cuando el gobierno escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir”, dijo Romero para luego lamentar la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a reunirse con la oposición. Luego añadió:

“Por eso a esta reforma la llamamos Ley Maduro porque sigue el mismo camino que llevó a Venezuela a la captura institucional y al autoritarismo”.

La oposición en el Legislativo no alcanza con votos para frenar cualquier reforma y la referencia de Romero a la presidenta Sheinbaum se da porque la mandataria ya dijo que no necesita diálogo con la oposición.

En ese contexto, la dirigencia nacional del PAN y sus liderazgos Ricardo Anaya, Margarita Zavala, así como integrantes del comité ejecutivo nacional, anunciaron movilizaciones.

“Estamos dispuestas y dispuestos incluso a la resistencia civil pacífica, en las calles, con la gente. Defender nuestra democracia no es defender al PAN o a otro partido, es defender la democracia”, expresó.