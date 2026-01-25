“Comedia de errores”: Noroña critica a ministros por devolver camionetas blindadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña calificó como una “comedia de errores” la decisión de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver o reasignar las nueve camionetas blindadas adquiridas, y afirmó que dar marcha atrás en la compra representa “una torpeza inconmensurable”, en un contexto de presión pública alimentada —dijo— por el discurso de austeridad impulsado desde su propio partido, Morena.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, el expresidente de la Mesa Directiva del Senado sostuvo que la Corte debió definir desde el inicio si comprar o no las unidades y cuestionó que, una vez adquiridas, se optara por no utilizarlas.

“Yo considero un error lo que están haciendo. Esta es una comedia de errores. Considero que ese paso que han dado atrás, pues es de una torpeza inconmensurable. ¿Por qué las compraron?”, sentenció.

Fernández Noroña argumentó que ministros de administraciones anteriores contaban con vehículos blindados por razones de seguridad y por la naturaleza de los asuntos que resuelven.

Afirmó que en el caso de la actual integración de la Corte “no hay ningún privilegio, ningún exceso”, y que las ministras y ministros “tocan temas de la mayor relevancia”. Entonces, comparó las medidas de seguridad de la Corte con las que, señaló, se consideran necesarias para funcionarios de alto nivel en otras instituciones federales.

“¿Alguien se atrevería a criticar que Omar García Harfuch (secretario de Seguridad y Protección Ciudadana) no tome vuelos privados en líneas comerciales? ¿Alguien se atrevería a decir que no debe traer vehículos blindados? Pues es evidente, ¿no?”, agregó el militante del oficialismo.

También advirtió que, de concretarse la devolución de las camionetas, la SCJN perdería al menos 20% del monto invertido: “Vas a perder mínimo el 20% del dinero que invertiste, porque un vehículo apenas sale de la agencia se devalúa de inmediato”.

Reasignación o devolución

Las declaraciones de Fernández Noroña se dieron horas después de que la SCJN informara que no utilizará las camionetas blindadas y que solicitará iniciar el proceso para su devolución o, en su caso, ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, con apego a la normatividad aplicable.

En un mensaje difundido en redes sociales, el Máximo Tribunal reiteró su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo” y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para precisar la información.

La decisión de la Corte ocurrió tras varios días de críticas públicas y luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó, por conducto de la Secretaría de Gobernación (Segob), información al Poder Judicial sobre la adquisición de los vehículos y señaló que la institución debía aclarar la situación.

El 22 de enero trascendió que las ministras y ministros, electos por voto popular en junio del año pasado, estrenaron camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas. Posteriormente, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) indicó que la compra formó parte de un proceso de sustitución del parque vehicular del Poder Judicial, al cambiar el esquema de arrendamiento por el de adquisición, lo que —según ese organismo— representaría un ahorro de mil 98 millones de pesos para 2026, 2027 y 2028.

Hasta ahora, el OAJ no ha transparentado el contrato de compra. El acta de la sesión del 5 de diciembre del Comité de Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD) de la SCJN consigna que el costo total de las nueve camionetas fue de 25 millones 650 mil pesos, con un precio promedio de 2 millones 850 mil pesos por unidad, IVA incluido.