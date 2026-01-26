“Es muy malito”: PT en San Lázaro truena contra el gobernador de Oaxaca tras consulta de revocación

Reginaldo Sandoval en la sesión de la Comisión Permanente en la que compareció la titular de la CNDH, Rosario Piedra. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, afirmó que el gobernador de Oaxaca, el morenista Salomón Jara, perdió en el ejercicio democrático de revocación de mandato que se realizó ayer en ese estado de la República.

En convivencia con medios, Reginaldo Sandoval afirmó que Salomón Jara es “muy malito” como gobernador y que no pertenece a la Cuarta Transformación.

Esto luego de que el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles, desconoció el resultado de la consulta de revocación de mandato sobre la permanencia del actual gobernador oaxaqueño.

El domingo, Jara se sometió a la consulta de revocación de mandato. De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con el 100 por ciento de actas computadas ganó la opción de que continúe en la gubernatura con el 58.8 por ciento de los votos, mientras que la alternativa de que se le revoque el mandato por pérdida de confianza obtuvo el 38.1 por ciento. Sin embargo, la participación ciudadana fue del 29.9 por ciento, inferior al 40 por ciento necesario para que el ejercicio fuera vinculante.

“Nosotros decimos con toda contundencia que ese gobernador perdió. Como dijo el filósofo michoacano, haiga sido como haiga sido la revocación de mandato que no da el número para que sea vinculante, y que lo cierto es que hay un rechazo y un repudio enorme de los oaxaqueños con su gobernador.

“El gobernador usó todos los recursos públicos del Estado para sacar ese pírrico resultado. Realmente ahí perdió todas, todas, y como hemos dicho siempre, es un gobernador muy malito. No es de la 4T, le falta mucho”, resaltó.

El líder petista afirmó que el desencuentro no es con Morena, sino con Salomón Jara y afirmó que el gobernador de Oaxaca adelantó abusivamente la revocación de mandato porque estaba fuera de la elección y le dio miedo salir a los tres años de su gobierno.

“Acuérdense también que abusivamente adelantó la revocación de mandato, porque estaba para que fuera en la elección, le dio miedo, porque si es en la elección, sí sale a los tres años… No, no, bueno, es un gobernador que no sirve. No estamos hablando de Morena y del PT, estamos hablando del gobernador. Eso es todo”, detalló.