INE contrata miniserie a empresa vinculada con la Estafa Maestra; Carla Humphrey se deslinda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una nueva polémica agravó el mal ambiente que impera en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE): la consejera Carla Humphrey Jordan tronó hoy contra la decisión del instituto de contratar a una empresa productora señalada en la trama de desvíos de recursos conocida como Estafa Maestra para realizar una “miniserie” sobre la controversial elección judicial del año pasado, la cual tendrá como nombre “Elección sin precedente”.

Desde su cuenta de X, Humphrey se deslindó “completamente de la idea y de la contratación de la mini serie”, en reacción a una nota de la periodista Andrea Meraz en Fórmula Noticias, publicada el pasado 21 de enero, que daba cuenta de la adjudicación directa de un contrato a Gilberto Solís Mendívil, un personaje involucrado en los desvíos de recursos operados a través del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo en los esquemas fraudulentos de la Estafa Maestra.

“Naturalmente me distancio también del proceso de adjudicación en el que participaron varias personas, algunas que al parecer perciben recursos del propio instituto, aunque varias en su momento formaron parte de la misma agencia de publicidad”, acusó Humphrey, en un señalamiento de presunto conflicto de interés que agrega una capa de opacidad a esta nueva polémica en torno al árbitro electoral.

Como Consejera Electoral me deslindo completamente de la idea y de la contratación de la mini serie sobre la elección judicial, cuando, en su caso el propio @INEMexico podría haberla realizado la “mini serie” que contendrá elementos gráficos, en su gran mayoría, de la autoridad… pic.twitter.com/4iJ5CWJZ1G — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) January 26, 2026

De acuerdo con la adjudicación AD-0151-2025, consultada por Proceso, el contrato de un millón 57 mil pesos fue otorgado en noviembre pasado por la Dirección General de Capacitación Electoral y Educación Cívica, un área encabezada por Iliana Aracelí Hernández Gómez, sin realizar una licitación y sin avisar a los integrantes del Consejo General, el máximo órgano de decisión del INE, quienes se enteraron sobre la existencia de la contratación apenas la semana pasada.

En el organigrama del INE, Hernández responde a Claudia Arlett Espino, la titular de la Secretaría Ejecutiva; Espino, a su vez, se encuentra en línea directa con Guadalupe Taddei Zavala, la consejera presidenta del INE, a la que sus compañeros han criticado por concentrar más poderes en su figura, lo que le permite tomar decisiones importantes sin pasar por el Consejo General.

En este caso, el área a cargo de Iliana Hernández –quien fue nombrada por Guadalupe Taddei en julio pasado-- entregó el contrato a la empresa GSM Comunicación y Publicidad, de Gilberto Solís Mendívil, por el “servicio de producción de un video documental (miniserie documental) ‘Historia del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Elección Sin Precedentes”.

La adjudicación tuvo lugar a pesar de que Solís estuvo mencionado en el juicio de Sergio Islas Olvera, el otrora director del ente estatal Radio y Televisión de Hidalgo, utilizado en los esquemas de desvíos multimillonarios perpetrados por el gobierno de Enrique Peña Nieto; entre la información aportada en el juicio, Solís apareció como uno de los contratistas que participó en la dispersión de recursos hacia decenas de empresas fantasmas.

El servicio contratado, en concreto, se refiere a la realización de dos videos de media hora cada uno, los cuales “deberán contener una narración de los aspectos más relevantes de la coordinación histórica entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para llevar a cabo el Proceso Electoral Extraordinario”, con un eje transversal enfocado en “los retos de una elección inédita”.