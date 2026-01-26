Kenia López pide acciones contundentes para dar con los autores de la masacre en Salamanca

La panista Kenia López Rabadán y la morenista Laura Itzel Castillo, presidentas de las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió que el operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y las fuerzas federales actúen con toda contundencia a fin de dar a la brevedad con los responsables de la masacre ocurrida en Salamanca, Guanajuato, en donde murieron 11 personas, a fin de llevarlos ante la justicia

En entrevista con medios, la diputada panista también expresó sus condolencias para los familiares de las víctimas.

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a las familias de las personas que, lamentablemente, murieron en esta tragedia ocurrida el día de ayer en Salamanca, así como mis deseos de pronta y recuperación para las personas que lamentablemente están heridas.

“Dada la gravedad de los hechos, hago un llamado respetuoso pero firme, para que el operativo conjunto activado entre las autoridades municipales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y las fuerzas federales actúe con toda contundencia, a fin de dar con los responsables a la brevedad y llevarlos ante la justicia. La sociedad merece verdad, justicia y garantías de no repetición ante esta tragedia”, detalló la legisladora panista.

López Rabadán resaltó que lo que hoy México necesita es paz independientemente si es una alcaldía de Morena con un gobierno del PAN.

“Hoy, más allá de los partidos, hoy, más allá de una discusión de partidos, es una discusión de que en México queremos paz, de que México anhela paz y de que estamos obligadas todas las instituciones, incluyendo la Cámara de Diputados, a generar las condiciones para que la paz regrese a nuestro México”, enfatizó.