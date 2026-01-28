Denuncian ofensiva de Morena contra libro de la UNAM que cuestiona la sobrerrepresentación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Académicos y exconsejeros electorales salieron en defensa del libro “La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión", editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que ha estado en la mira de la diputación federal de Morena.

El volumen, publicado en el contexto del debate de la reforma electoral propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum, está coordinado por María Marván, Jesús Orozco y Diego Valadez y reúne textos de los expresidentes de IFE e INE, Lorenzo Córdova, José Woldenberg, en relación con el proceso que permitió a Morena y aliados obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

El pasado 15 de enero, la vicecoordinadora del partido gobernante en San Lázaro, Gabriela Jiménez, informó que presentó una solicitud de información para conocer el costo del libro y también pidió conocer a cuánto asciende la remuneración que percibe Lorenzo Córdova.

Ya presenté formalmente la solicitud de información ante la @UNAM_MX para conocer el costo total del libro “La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión”, el desglose por conceptos, la fuente de financiamiento y los pagos realizados a… pic.twitter.com/J4KdO13cHz — Gabriela Jimenez (@GabyJimenezMX) January 16, 2026

Este martes se llevó a cabo la presentación del libro con la participación de exconsejeros electorales, politólogos y juristas, entre ellos José Woldenberg, María Marván, Jacqueline Peschard, Diego Valadez, Karolina Gilas y Federico Reyes Heroles.

En entrevista, este último consideró inaceptable que mediante una solicitud de transparencia se busque inhibir una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Consideró que la solicitud de Gabriela Jiménez es una afrenta de los legisladores oficialistas contra las publicaciones de las universidades.

Federico Reyes Heroles. Fotos: Miguel Dimayuga

“Lo que me parece inaceptable es que pretenda con una amenaza buscar inhibir las publicaciones de la Universidad Nacional. Que a ella, en su parecer, están vinculadas a un individuo (Claudio X. González), pues así vamos a regresar al mundo de los fantasmas.

“Es verdaderamente una afrenta a la universidad. A las universidades. Que los legislativos empiecen a meterse en lo que deben o no deben publicar los académicos”, cuestionó Reyes Heroles y añadió:

“¿Qué es esto? Para eso hay Consejos Técnicos en las instituciones. Para eso hay toda una evaluación de quién coordina una obra. ¿Qué es esto? Es una, diría yo, una soberbia de tal magnitud, que no podemos ya darnos cuenta de lo que son capaces", enfatizó.

El también articulista consideró que tal vez la legisladora morenista no sabe que la publicación tiene rigor académico ya que, afirmó, no es homogéneo, sino que hay puntos de vista divergentes.

Gabriela Jiménez ha afirmado que la UNAM ha sido utilizado como espacio de propaganda política del empresario Claudio X. González, crítico de los gobiernos de la Cuarta Transformación

AUTORES DEL LIBRO ASEGURAN QUE NO COBRARON

La exconsejera del Instituto Federal Electoral (IFE), Jacqueline Peschard, afirmó que los colaboradores en la publicación no cobraron nada por su aportación y el costo del libro saldrá de las ventas del mismo.

"La publicación de ese libro, el costo de la publicación del libro va a salir de las ventas. A todos los 15 autores que escribimos en ese libro no cobramos un peso por escribir ahí. Es decir, lo hacemos porque somos profesores, porque somos investigadores y porque creemos en la necesidad de explicar las cosas para que la gente comprenda que la sobrerrepresentación no fue un acto fortuito, sino que hay responsables de eso y que esto se debe de saber", explicó.

La también extitular del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) afirmó que la diputada Gabriela Jiménez está en su derecho de pedir la información que requiera.

Sin embargo, adelantó que no recibirá la respuesta que busca, ya que al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no se le pagó nada por la colaboración en la publicación.

"La diputada puede pedir lo que quiera. Todos los ciudadanos podemos pedir la información que queramos, sobre todo información de entes públicos como la UNAM. La UNAM es un sujeto obligado de transparencia. Puede pedir cuánto se le pagó a Lorenzo Córdoba o a cualquier otro y le van a decir que no se le pagó absolutamente nada. Y van a decir, ¿de dónde sale? Pues sale del presupuesto del Instituto que se va a recuperar a través de las ventas", explicó.

La investigadora afirmó que la crítica y el ataque al libro es porque no les gusta quien no esté aliado a sus propios intereses.

"No les gustan las autonomías, no les gusta la independencia, no les gusta el pensamiento diferente, no les gusta nada que no esté alineado a sus propios intereses y sus propios cálculos. Eso es lo que pasa, desde López Obrador. Entonces, aunque tengamos una presidenta mujer, letrada y con un doctorado, no ha cambiado absolutamente nada.

"Se sigue despreciando y desacreditando a toda la voz que sea disidente. No se intercambian puntos de vista, no se quiere enriquecer los argumentos y las posiciones. Lo que se quiere es simplemente desacreditar. Y eso, pues, es parte de un régimen autoritario", enfatizó Peschard.

En su participación, el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Wolderberg, afirmó que la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso es una mayoría calificada espuria que cree tener el derecho a desfigurar la Constitución en un sentido autoritario.