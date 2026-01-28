Luisa Alcalde presume unidad de la 4T: “La oposición se frota las manos de vernos divididos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras desencuentros de algunos de los integrantes de los partidos oficialistas, los dirigentes del Morena, PT y PVEM firmaron el convenio “La transformación más fuerte que nunca” en el que reafirmaron su coalición para las elecciones de 2027.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, la coordinadora nacional del PVEM, Karen Castrejón, y el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, reafirmaron su coalición para los comicios del año próximo.

Esto, pese a que legisladores del PT y del PVEM han manifestado su rechazo a algunos puntos de la reforma electoral que pretende impulsar Morena. Además, se han manifestado públicamente en contra de gobernadores morenistas como Salomón Jara, de Oaxaca.

Durante la conferencia, el líder nacional del PT, Alberto Anaya, dijo que el Partido del Trabajo es y será el aliado más fuerte de la 4T y enfatizó que no existen rupturas en la coalición.

“El Partido del Trabajo es y será el aliado más sólido de la Cuarta Transformación. Así se demostró en la administración de nuestro presidente Andrés Mauel López Obrador, y así lo hemos demostrado en el tiempo que nuestra presidenta llega a cargo de la administración federal en este país…

Alberto Anaya. Fotos: Eduardo Miranda

“En ese sentido, sí les decimos que quien quiera ver fisuras, quien quiera ver grietas, quien quiera pensar que la coalición se puede desmoronar, les decimos ahorita que está más sólida que nunca, apoyando a la Presidenta”, enfatizó.

El líder petista afirmó que durante 36 años prevaleció el proyecto de nación neoliberal que trabajó a favor de los más poderosos del extranjero y en contra del pueblo de México; no se puede desmantelar ese andamiaje en sólo seis años, consideró.

“Tardamos 36 años y realizar este proyecto por lo menos va a ser una tarea de 24 o 30 años para que efectivamente la Cuarta Transformación se convierta, como lo decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Cuarta Transformación pacífica de este país, en una verdadera revolución”, enfatizó.

La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, afirmó que la transformación se construye con acuerdos, con diálogo permanente, pero también con la capacidad de procesar diferencias sin poner en riesgo la gobernabilidad ni los avances ya alcanzados

“Por eso, hoy comenzamos el diálogo rumbo al 2027, como ya lo dijo Luisa María, más fuerte que nunca, y reiteramos nuestra disposición permanente desde el momento de encontrar puntos de coincidencia y construir sobre todo esas soluciones que pongan por delante el bienestar de la gente, la estabilidad política en nuestro país, el futuro de nuestro país”, enfatizó.

Karen Castrejón

Por su parte, Luisa María Alcalde, afirmó que la coalición de los partidos aliados está más fuerte que nunca rumbo a las elecciones del 2027, pese a que la oposición quisiera verlos separados.

“Hoy nos convoca esta rueda de prensa, un mensaje fundamental que tiene que ver con informar que la transformación está más fuerte que nunca en el 2027. La oposición que no tiene proyecto y que no tiene agenda se frota las manos de vernos divididos, así que desde aquí les decimos fuerte y claro que este movimiento de transformación, que esta alianza, Morena, PT y Verde, está más fuerte que nunca”, resaltó.

Sin embargo, ninguno de los líderes de los partidos oficialistas se pronunció ante las declaraciones de legisladores en contra de la reforma electoral o el desencuentro del PT en Oaxaca con el gobernador morenista Salomón Jara.