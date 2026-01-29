Morena-PT-PVEM ratificaron alianza para mostrar que no hay división, dice Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum supuso que las dirigentes de Morena, Luisa María Alcalde, del Partido Verde, Karen Castrejón, y del Trabajo, Alberto Anaya, salieron a decir que van juntos a la elección de 2027 para evitar que se piense que los desencuentros por la reforma electoral podrían dividirlos.

“Pero más bien se había dicho que ‘por motivo de la reforma electoral que vamos a presentar, pues había una división interna…’”, dijo al dar su opinión sobre por qué salen de forma anticipada a hablar de asuntos electorales.

“Entonces, supongo que relacionado con eso salieron a decir ‘a ver, no, esa no está en duda’. Se van juntos al 27”.

La mandataria mexicana reparó en que la reforma electoral corresponde al Ejecutivo presentarla y se discutirá en el Congreso, pero había afirmado que antes de los acuerdos que pudieran tener entre partidos, se abriría a consulta de la ciudadanía porque sería el pueblo el que al final decidiría qué debía cambiar en el sistema electoral mexicano.

“Doy mi opinión personal, porque es más allá de… Ellos toman sus propias decisiones: la presidenta de Morena, la presidenta del Partido Verde —es mujer también— y el presidente del PT, ellos toman sus propias decisiones a partir de la elección que va a ocurrir en México, en el 2027”, expuso antes de opinar a qué se debió el inusual evento.