“Alito” Moreno respalda que EU intervenga en México para combatir al narco

Alejandro Moreno en la conferencia de prensa previa a la reunión plenaria del PRI. Foto: Edgar Negrete / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, respaldó la intervención del gobierno de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles mexicanos que, según sus palabras, son terroristas.

En conferencia de prensa al inicio de la plenaria tricolor, el también senador afirmó que en México manda el crimen organizado y este gobierno ha normalizado las masacres, fosas clandestinas, campos de exterminio, drones bomba, coches bomba, asesinatos y desaparecidos.

“El terrorismo criminal es eso, terrorismo, sembrar el terror en la población, minas en México, minas que han estado explotado, drones bomba, coches bomba, campos de exterminio para incinerar personas. Jamás en la historia.

“Por eso nosotros respaldamos absolutamente la determinación de los gobiernos que son aliados, como el gobierno de Estados Unidos, de participar en destruir el crimen organizado en México y a los narcopolíticos de México; lo primero que deben de hacer es investigar, porque al crimen organizado se le enfrenta, se le lleva a la justicia, se le procesa y se les destruye, porque están destruyendo a las familias mexicanas y eso es lo que debemos de hacer, coordinación, cooperación.

El legislador tricolor resaltó que es una incongruencia que México colabore con Cuba recibiendo médicos y pagándoles, y en temas de seguridad no puede recibir ayuda de otros países.

“Yo les pregunto, ¿no invitan a México a médicos cubanos y cuando invitan a esos médicos cubanos yo les pregunto, ¿les pagan a los médicos cubanos y al gobierno de Cuba o no le pagan? Ah, entonces podemos recibir colaboración internacional pagando en el sector salud y en el tema más importante que es el de seguridad, no pueden venir de otros países a ayudarnos. Entonces, ¿cómo es eso? Ya vieron la incongruencia y la farsa, es la mentira, es el tener el control”, enfatizó.