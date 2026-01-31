Morena niega haber sufrido un hackeo de datos de militantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El partido Morena rechazó haber sufrido un hackeo de sus sistemas y aseguró que los datos personales de su militancia se encuentran a salvo.

Luego de que hoy se informara en diversos medios que un supuesto grupo de hackers identificado como Chronus habría hackeado las bases de datos de Morena, así como de diferentes dependencias del gobierno federal, la dirigencia de ese partido rechazó la vulneración de sus sistemas.

El partido Morena compartió a través de sus redes el siguiente mensaje:

“Respecto a la información difundida sobre un supuesto hackeo a bases de datos de Morena, informamos a nuestra militancia que nuestros sistemas NO HAN SIDO VULNERADOS y que los datos personales están protegidos. Nuestro movimiento sigue avanzando y combatiendo la desinformación”.

Las notas difundidas hoy aseguran que Chronus hackeó y filtró 2.3 terabites de datos extrayendo información personal de unos 36 millones de mexicanos.