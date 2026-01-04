Descubren a Noroña frente a tienda de lujo en Roma; así reaccionó el senador morenista (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña protagonizó un nuevo video polémico en redes sociales, al ser captado frente a una tienda de lujo en Roma, Italia.

El usuario de redes sociales Roberto Quijano publicó el video en el que asegura que descubrió al expresidente de la Mesa Directiva –a quien le grita “corrupto”– saliendo del centro comercial Rinascente.

El video se suma a la polémica que envuelve a varios políticos morenistas cuyos viajes al extranjero han sido criticados por contradecir el principio de austeridad promovido por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

En su publicación, Quijano acusa a Fernández Noroña de haberle querido quitar el teléfono con el que lo estaba grabando.

“Me topé a @fernandeznorona en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro”, publicó el tuitero.

–¿Qué se siente estar en Roma? –le pregunta a Noroña

–Pues muy bien. ¿Crees que tú eres el único que tiene derecho de estar en Roma? Pues no mi amigo –respondió el morenista con un paraguas en mano.

— Roberto Quijano (@RobertoQuijanoL) January 4, 2026

La Rinascente está a tres minutos a pie de la Fontana de Trevi en una dirección y a cinco minutos de la Plaza de España en la otra, de acuerdo con el sitio web de la revista Time Out.

“Para los compradores comprometidos con la bella figura (dar lo mejor de sí mismos), La Rinascente es la parada definitiva. Los icónicos grandes almacenes de la Via del Tritone reúnen las marcas más lujosas de la Ciudad Eterna bajo un mismo techo: ocupan siete plantas y ofrecen artículos para el hogar, cosméticos, accesorios, ropa, gastronomía y mucho más”, describe Time Out.

Niega agresión

En una publicación posterior, Noroña negó haber agredido a Quijano, a quien identificó como panista y llamó “fascista, racista y clasista”.

“Estoy en la calle, en una tienda de bolsas de piel y nunca lo agredí. El ciudadano es el panista Roberto Quijano. Fascista, racista y clasista al que salvé de que lo atropellaran”, publicó en X.