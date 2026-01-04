PAN celebra captura de Maduro y pide transición pacífica en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la captura y “extracción” del presidente venezolano Nicolás Maduro durante una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ocurrida la madrugada del 3 de enero, el Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México celebró el operativo mediante el cual autoridades estadounidenses sacaron a Maduro del país para enjuiciarlo por narcoterrorismo, y lanzó críticas directas al gobierno mexicano por su postura frente a los hechos.

En un boletín, la presidenta del PAN en la capital mexicana, Luisa Gutiérrez, sostuvo que “debe haber un cambio en Venezuela que permita la reunificación de las familias y la democracia”.

El partido calificó a Maduro como “dictador” y lo acusó de haber “acabado con las instituciones, los poderes, la oposición y con los derechos humanos, además de someter a presos políticos e introducir al narcotráfico en Venezuela”.

También cuestionó la posición del gobierno mexicano frente a la situación venezolana. En el comunicado se afirma que “México no reconoció a María Corina Machado (una de las principales voceras de la oposición venezolana) como Premio Nobel de la Paz, pero sí defiende a Maduro”, y se acusa a la administración federal de guardar silencio ante presuntas violaciones a los derechos humanos en ese país sudamericano.

En el mismo posicionamiento, Raúl Torres Guerrero, legislador migrante del PAN e integrante del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México, señaló que “es triste que el gobierno de México, en vez de aplaudir que se haya quitado a un dictador como Maduro, ahora prefiera señalar al Gobierno de Estados Unidos por haberlo quitado de Venezuela”.

Torres Guerrero afirmó que Venezuela “tiene más de 9 millones de personas en su diáspora por un régimen que les persigue”, y vinculó esa situación con la salida de habitantes de México por motivos de violencia.

El diputado panista indicó que su partido reconoce que Maduro sea llevado “a las cortes en Estados Unidos y a la Corte Internacional para que se le castigue por los crímenes”, y sostuvo que debe responder “por violaciones, desapariciones y por destruir un país en Latinoamérica”.

El PAN CDMX hizo un llamado al gobierno mexicano para que se pronuncie sobre lo ocurrido en Venezuela y, en palabras de Torres Guerrero, “deje a un lado la tibieza que ha caracterizado en política exterior al gobierno de Morena”.