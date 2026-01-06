Ricardo Monreal prevé que la reforma electoral se apruebe en marzo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que, ante la llegada de la iniciativa de reforma político-electoral a la Cámara de Diputados, ha diseñado una hoja de ruta para su análisis y prevé su aprobación a mediados de marzo.

El legislador morenista detalló que contempla para la primera quincena de enero la presentación de la iniciativa en la Comisión Permanente, y ya decidirá la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a qué cámara enviarla.

“Luego de la presentación sería la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores la que iniciará su análisis el primero de febrero, yo no creo que haya periodo extraordinario para la reforma electoral.

“Tercero, es la aprobación de la reforma constitucional que sería más o menos en el mes de marzo, mediados de marzo para que nos dé tiempo para las reformas en materia secundaria, mandarla a los estados, recuerden que es constitucional (por lo que) se requiere la aprobación del constituyente permanente, es decir, de la mitad más uno cuando menos de los congresos locales en las entidades federativas, regresarlos, hacer el cómputo de constitucionalidad y empezar la reforma a nivel secundario en la Ley Electoral”, detalló.

Ricardo Monreal enfatizó que también tendría que haber lo que se le llama la alineación presupuestaria para todas las nuevas instituciones o lo que venga en la reforma constitucional, si viene disminución de presupuestos, si viene reducción de plurinominales.

De igual modo, detalló que después viene el nombramiento de los consejeros, si es que en el Instituto Nacional Electoral (INE) se establece un nuevo mecanismo de nombramiento o de elección de nuevos consejeros o si se quedan los que están.

Asimismo, resaltó que vendría la implementación, por lo que se está hablando de junio de este año, y los reglamentos del INE que también se dan más o menos entre junio y julio de 2026 y, luego viene el inicio del proceso electoral que es en el mes de septiembre.