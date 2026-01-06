Sheinbaum destaca programas de Bienestar y logros de 2025 en videomensaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum difundió en sus redes sociales un videomensaje de casi cinco minutos en el que destacó “algunos de los logros” del año que recién terminó.

“Los resultados de 2025 se traducen en bienestar y ampliación de derechos para todas y todos. Con el segundo piso de la Cuarta Transformación, México va bien y este año vamos a ir mejor”, publicó la mandataria en su cuenta de X.

En el video, dijo que se mantuvieron todos los Programas del Bienestar para 32 millones de familias, los cuales ahora están en la Constitución como derechos, y destacó el arranque de tres nuevos.

“3 millones de mujeres de 60 a 64 años recibieron el programa universal Pensión Mujeres Bienestar; 8.8 millones de estudiantes de secundaria pública tienen la Beca Universal Rita Cetina; 10 millones de adultos mayores y personas con discapacidad recibieron la visita de un profesional de la salud con el programa Salud Casa por Casa”, mencionó.

Mencionó que fueron inaugurados 25 hospitales y 14 centros de salud del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, y están en construcción 32 más.

“Pusimos en marcha 435 quirófanos, 52 salas de hemodinamia y mil 31 equipos nuevos para hemodiálisis. Contratamos 25 mil 257 nuevos profesionales de la salud. Pusimos en marcha las Rutas de la Salud para el abasto de medicamentos gratuitos en centros de salud y hospitales en 23 estados en los que opera el IMSS Bienestar”, expuso.

En materia educativa mencionó la creación del Bachillerato Nacional y la desaparición del examen del Comipems, así como la Universidad Nacional Rosario Castellanos donde estudian 77 mil estudiantes en ocho nuevas sedes.

“Otorgamos un aumento salarial a las y los maestros de educación básica del 10 por ciento”, añadió.

En materia de vivienda, dijo, “disminuimos y eliminamos créditos injustos e impagables del Fovissste y el Infonavit para beneficio de 5 millones de derechohabientes e iniciamos la construcción de 390 mil viviendas de las más de un millón 200 mil viviendas que construiremos en el sexenio para familias con ingresos de menos de dos salarios mínimos”.

Economía y seguridad

En otro momento del video, la mandataria recordó que en 2025, aumentó el salario mínimo en 12 por ciento y en 2026, en 13 por ciento; alcanzando un aumento real, desde 2018, de 150 por ciento.

Afirmó que se alcanzó récord en empleo formal registrado ante el IMSS con 22.8 millones de puestos de trabajo en noviembre y la moneda tuvo la mayor apreciación desde 1991.

La Estrategia de Seguridad y Justicia, aseguró, “nos permitió disminuir en 37 por ciento el homicidio doloso, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, es decir, se registran 32 casos menos cada día”.