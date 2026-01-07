Comisión Permanente puede aprobar el nombramiento de Gertz como embajador: Monreal

Arturo Ávila, Sergio Gutiérrez y Ricardo Monreal partieron la Rosca de Reyes este miércoles. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que designaría al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a la embajada de Gran Bretaña, el diputado Ricardo Monreal afirmó que ese nombramiento se podría realizar en la Comisión Permanente.

En entrevista con medios, Ricardo Monreal también felicitó al exfiscal por el nombramiento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que el nombramiento no ha llegado, lo anunció ahora la Presidenta, pero si se envía no hay ningún impedimento para que la Permanente lo pueda aprobar en la comisión que para tal efecto existe.

“La Permanente tiene facultades para aprobar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero a Gran Bretaña, por lo que yo lo felicito y me parece importante que tengamos un representante de ese nivel en el Reino Unido”, explicó.

Ricardo Monreal resaltó que el nombramiento tendrá un trámite normal, ya que afirmó todavía hay tres sesiones para poder procesarlo y deliberarlo en la Comisión.