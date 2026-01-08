Fernández Noroña acusa a medios de alentar los ataques en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña acusó que los medios de comunicación alientan a las personas para que lo acosen y agredan ya que, afirmó, les "ardió" cuando el abogado Carlos Velázquez de León le pidió disculpas públicas cuando fue presidente del Senado.

En su transmisión del día de ayer, Fernández Noroña contó que al finalizar un programa de televisión en el que hubo varios políticos invitados, una persona del público le gritó: “¡Noroña, tu tiempo se acabó, te vamos a descuartizar!”.

“Y al final dieron una palabra a un par del público con preguntas sobre los jóvenes (...) y de repente un tipo suelta. ‘Noroña, tu tiempo se acabó, te vamos a descuartizar’ o ‘te voy a descuartizar’.

El morenista no aclaró en cuál programa de televisión ocurrieron los hechos, ni si procederá legalmente contra la persona que lo amenazó.

“Los medios nacionales han estado promoviendo el acoso a mi persona. La agresión a mi persona. O sea, están estimulando el que la gente me acose, me agreda, inclusive físicamente.

“Les ardió mucho que la persona que me agredió físicamente tuvo que hacer una disculpa pública. Y entonces siguen impulsando eso. O sea, han hecho de sus héroes cada persona que hace alguna agresión a mi persona”, enfatizó.

El senador también pidió a sus seguidores que su apoyo se intensifique y ayuden a cuidarlos para que no sufran ese tipo de agresiones.

Además, Fernández Noroña resaltó que la derecha está promoviendo ese "clima" desde el 15 de noviembre.

“Desde el 15 de noviembre, lo dije. El 15 de noviembre hicieron manifestaciones violentas. Y están alentando eso. Están ya en la ultraderecha, se quitaron las máscaras. Están aplaudiendo la intervención militar. Y dicen a Estados Unidos que lo haga. Contra México. Están en esa posición”, enfatizó.