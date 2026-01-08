Sergio Gutiérrez Luna increpa a Lorenzo Córdova en la Cámara de Diputados (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, increpó a extitular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por el tema de la sobrerrepresentación en San Lázaro.

Cuando el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, visitó la Cámara de Diputados como parte de la asociación Somos México para entregar a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, una propuesta para la reforma electoral, fue increpado por el diputado morenista cuando pasaba por su oficina.

El hecho se dio cuando Lorenzo Córdova acudió a la oficina de Kenia López Rabadán, misma que está a un lado de la de Gutiérrez Luna, quien desde su puerta salió, lo saludó y le increpó sobre su opinión de la sobrerrepresentación.

-Lorenzo, no vengas a decir tantas mentiras.

-Nunca.

-Siempre.

-Votas de una forma y luego dices otra cosa de la sobrerrepresentación.

-No te desdigas.

-No, no me...

-Tú votaste 2015-2018 de una forma y dices ahora que no estás en el INE.

-Diputado…

-Qué es eso de sobrerrepresentar y eso es falso y es una mentira. No hagas eso.

-¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar?

-No.

Incluso, el legislador morenista subió el video de la interacción y afirmó que lo hizo por no perder la oportunidad de decirle que era un mentiroso.

“No perdí la oportunidad de decirle a Lorenzo que es un mentiroso. Entre otras cosas, porque ha afirmado que Morena tiene una sobrerrepresentación. Cuando él y Ciro votaron de la misma forma, en el 2015, 2018 y 2021, con lo que establece la ley, en el 24, como no querían que Morena tuviera la mayoría, entonces empezaron con esta mentira, es un cínico”, dijo en el video.