SCJN designa a Daniel Álvarez Toledo como secretario general de Acuerdos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció la conclusión del cargo de Secretario General de Acuerdos (SGA) de Rafael Coello Cetina y el nombramiento en su lugar de Daniel Álvarez Toledo.

Al finalizar la sesión de este jueves el ministro presidente indicó que Álvarez Toledo será el nuevo SGA de la Corte a partir del próximo 12 de enero, concluyendo así un ciclo trascendental dentro del Máximo Tribunal.

“El día de hoy en la mañana en sesión privada el Pleno de la Corte ha determinado cerrar un ciclo de gran relevancia para la vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estoy seguro también del Poder Judicial de la Federación; hoy por la mañana, a propuesta de esta Presidencia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, ha decidido designar a un nuevo Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, responsabilidad que cae en el maestro Daniel Álvarez Toledo con efectos para el día lunes 12 de enero del año 2026”, indicó Aguilar Ortiz.

Por ello, agradeció públicamente a Coello Cetina por el trabajo que ha realizado como SGA de la Corte desde el año 2009.

“Es usted una de las personas más conocidas dentro del poder judicial, estoy seguro que no hay secretario, juez, magistrado, actuario que no tenga un oficio firmado por el magistrado Coello en toda la labor que ha desempeñado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Con la decisión que hemos tomado esta mañana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia refrenda lo que ha venido señalando el nuevo poder judicial, la nueva Suprema Corte no parte de cero, no echa fuego a lo construido durante muchos años, no se va a sembrar sobre las cenizas del anterior poder judicial de ni de la suprema corte sino que hemos dicho que vamos a aprovechar las capacidades creadas durante todos los años en que ha funcionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la nueva decisión tiene ese perfil, tiene ese matiz”, explicó.

Aguilar Ortiz agregó que Álvarez Toledo, quien fue coordinador de asesores del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, cuenta con “una probada carrera judicial y una probada experiencia en materia jurisdiccional” que ayudará a que el Máximo Tribunal continúe en la ruta que ahora tiene.

El ministro presidente precisó que Coello Cetina regresa al Tribunal Colegiado en materia Administrativa del que es titular, cargo que tiene asegurado por lo menos hasta el año 2027 que se realizará la segunda elección judicial para terminar de renovar todas las plazas de juez y magistrado del país.

“Le agradecemos infinitamente magistrado toda su labor al frente de la secretaría general todo lo desempeñado durante todos estos años, la parte jurisdiccional y la secretaría general de acuerdos sin duda es el área operativa más importante de todo el Poder Judicial de la Federación de ahí que su trabajo al frente de la secretaría general es digno de reconocerse y bueno pues nosotros todos por producto de la elección del año pasado estamos construyendo un nuevo poder judicial y solo son cambios de ciclos, cambios de visiones, cambio de metodología”, apuntó.

Proceso informó desde el pasado 6 de enero que la salida de Coello Cetina estaba prevista para este mes debido a la llegada de los nuevos ministros de la SCJN.