Kenia López lamenta el asesinato de familiares de Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, lamentó el asesinato de Mario Eugenia Delgado y Sheila Amezcua, tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

En charla con medios en San Lázaro, la diputada del PAN, resaltó que todas las instituciones en México deben trabajar para que esos hechos no se repitan y para que pare la violencia en el país.

“Primero que nada, por supuesto, a toda su familia, a él, al secretario, a todos los mexicanos. Me parece que estas acciones de alguien que se siente tan poderoso como para lastimarte en tu vida, en tu patrimonio, en tu persona, se deben detener. Hoy México necesita, todas las instituciones, necesitamos trabajar para que eso que sucedió no se repita.

“Es lamentable, y lo digo, que claro que en esta posición nos enteramos, es un compañero de la vida institucional, incluso, son familiares también de uno de nuestros compañeros aquí en la Cámara de Diputados, por supuesto para su familia todo nuestro acompañamiento.

“Y yo diría: eso se debe detener ya, la violencia en México se debe detener ya, porque lamentablemente no te preguntan qué religión tienes, qué partido político te gusta o, en fin, la delincuencia lastima transversalmente a todos y se tiene que detener”, expresó.

López Rabadán enfatizó que se necesita una estrategia integral de seguridad de los tres órdenes de gobierno, en donde la prioridad sea la paz de los mexicanos.

“Se requiere una estrategia integral de seguridad de los tres órdenes de gobierno, en donde la prioridad sea la paz de los mexicanos. Sí creo que necesitamos todas las instituciones, incluyendo la Cámara de Diputados, definir con claridad cómo podamos construir una historia nueva para este país. Estas imágenes en un campo de futbol, estas imágenes de fosas, estas imágenes de personas lastimadas en su integridad, o incluso en su vida, deben detenerse”, enfatizó.