Moreira y Noroña protagonizan agarrón: “Sabes donde encontrarme, puerco”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se confrontaron en redes sociales por una publicación que realizó el priista criticando la Reforma Electoral.

En un mensaje el diputado priista publica una foto suya criticado la Reforma Electoral, a la que le puso el mote de “Ley Maduro” con la leyenda: “Hay días que uno no anda para mamadas, y este es uno de ellos. No #LeyMaduro #ReformaElectoral”.

Ante la publicación, Fernández Noroña le respondió: “Lo que deberías hacer es instalar el grupo de amistad con Cuba. Para qué pediste presidirlo si lo saboteas @rubenmoreiravdz. Una traición más”.

Ante ello, Rubén Moreira le respondió calificando al morenista de “mugroso” y recordándole que cuando fue presidente del Senado no dio la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la Ley de Salarios para incrementar las percepciones del personal de seguridad, educación y salud.

También lo calificó de vendepatrias, así como traidor a la clase trabajadora.

“Tú qué te metes, mugroso. Di por qué no hiciste la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al 123. ¿Será porque eres gato y el gobierno no tiene dinero para subir los sueldos que prometió?

“Por cierto, ya instalen la bicameral de seguridad nacional. Pinche vende patrias y traidor a la clase trabajadora. Sabes dónde encontrarme, puerco”, escribió Moreira.