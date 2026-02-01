PAN exige abrir todas las líneas de investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Jorge Romero en la plenaria de los senadores del PAN. Foto: @AccionNacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) pidió que no se descarte ninguna línea de investigación en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, incluidas aquellas relacionadas con posibles hechos de corrupción y con la supervisión política del proyecto.

En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expuso que la investigación en curso, que ha colocado al maquinista como principal responsable de la tragedia, “enfrenta un problema grave de credibilidad”, al cerrarse de manera anticipada otras hipótesis relevantes.

“El país no puede aceptar una explicación cerrada a toda prisa, que pretenda cargar toda la responsabilidad penal sobre trabajadores operativos, mientras se excluyen desde el inicio posibles fallas del sistema, de supervisión y de operación”, dijo.

Romero señaló además que la filtración del expediente ha dejado al descubierto omisiones e inconsistencias frente a la versión pública presentada por la Fiscalía General de la República.

El expediente

De acuerdo con el panista, entre el 28 y el 31 de enero comenzaron a circular datos del expediente que contradicen la explicación oficial centrada únicamente en el factor humano.

Según detalló, esos documentos apuntan a deficiencias graves en el monitoreo y control de velocidad; fallas o limitaciones en los sistemas de control; equipos y software desactualizados; comunicación deficiente con la central; cámaras inservibles; condiciones de vagones antiguos y desgastados; así como tramos de la vía con condiciones problemáticas.

Romero subrayó que el propio expediente refiere que parte del personal operativo carecía de licencia ferroviaria vigente y contaba con exámenes médicos vencidos, una situación que posteriormente fue reconocida por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la operación del proyecto.

“Eso no es un ‘detalle administrativo’. Si un tren de pasajeros sale a operar con irregularidades así, alguien lo autorizó. Y esa responsabilidad no puede esconderse detrás de un chivo expiatorio”, sostuvo.

El dirigente panista consideró “grave” que la Fiscalía haya cerrado desde un inicio líneas de investigación relacionadas con la supervisión del proyecto y con posibles actos de corrupción, pese a la existencia de grabaciones que han circulado públicamente.

En particular, recordó que existen audios de una llamada entre Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En esa conversación, señaló Romero, se habla del suministro de balasto de baja calidad para el proyecto ferroviario, minimizando los riesgos técnicos y humanos, así como de beneficios económicos asociados a la proveeduría de materiales.

“Esas grabaciones no son rumores ni especulación. Son elementos públicos que apuntan a posibles irregularidades en la cadena de suministro y que, sin embargo, fueron descartados desde el inicio por la Fiscalía”, dijo.