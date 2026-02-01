Sheinbaum: “No hablamos nunca con Trump del tema del petróleo con Cuba”

Sheinbaum en la ceremonia de hundimiento del buque Corrientes e inauguración del Museo Subacuático en Guaymas, Sonora. Foto: Presidencia

HERMOSILLO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este domingo desde Guaymas, Sonora, que el gobierno de México suspendió el envío de petróleo por razones humanitarias a Cuba a tres días de que Donald Trump anunciara, horas después de sostener una llamada con la mandataria, la imposición de aranceles a quienes provean el combustible a la isla caribeña.

Mientras tanto, la Secretaría de Marina llevará comida.

“(Quiero) comentarles, porque es necesario hacerlo, que esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros enseres, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, la ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres e insumos fundamentales”, dijo la mandataria durante el anuncio de una expansión del Puerto de Guaymas.

Previo al anuncio del cargamento de ayuda humanitaria que saldría de México la semana entrante, Sheinbaum Pardo ratificó que, contrario a lo que dijo este sábado Donald Trump en un tono elogioso como el que acostumbra, el tema del petróleo no estuvo presente en su conversación.

“Como dije en la conferencia de prensa, no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba y en la tarde se pusieron los aranceles”, apuntó la presidenta.

De acuerdo con lo informado por la presidenta durante su conferencia matutina del día viernes, los envíos de petróleo mexicano responden a que es utilizado en Cuba para sortear una crisis humanitaria, pues se utiliza para generar la energía eléctrica que utilizan los hospitales.

“Cuando sí se tocó el tema, fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores, (Juan Ramón de la Fuente) con el secretario (de Estado de Estados Unidos), Marco Rubio, ahí sí tocaron el tema. Y como lo digo, estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque esto no es un asunto de los gobiernos, sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba y mientras tanto vamos a enviar alimentos y otras ayudas importantes para la isla”, agregó.