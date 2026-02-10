Jorge Romero anuncia que el PAN iniciará selección de candidatos hacia 2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia del PAN anunció este martes que iniciará la selección de candidatos hacia 2027 de manera anticipada.

La práctica ha sido aplicada desde 2019 por Morena, aunque con las previsiones para sacarle la vuelta a las disposiciones legales que impiden actos anticipados de naturaleza electoral.

En Puebla, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció que Acción Nacional será el primer partido que arrancará con los procesos de selección de “los mejores hombres y mujeres que serán los abanderados del blanquiazul para las elecciones del 2027”.

Añadió:

“Pasará en Puebla y pasará en todo el país. El PAN deja atrás la práctica de designar a los más cercanos para abrirle a la ciudadanía nuestras candidaturas para que gane la o el mejor”.

Jorge Romero declaró al PAN listo para hacer todas las alianzas estratégicas con la ciudadanía, y con los auténticos liderazgos en todo el país para ser una opción de cambio en el gobierno, una expresión que surge de su relanzamiento anunciado a finales del año pasado.

“O nos vinculamos con los ciudadanos o no tenemos nada que hacer por más que cambiemos un logo, por más que subamos espectaculares. O nos conectamos con las causas ciudadanas o no tenemos nada que hacer”, enfatizó.

En su intervención, el dirigente panista fue reiterativo en pedir que la reforma electoral que viene incluya la pérdida de registro de partidos vinculados al crimen organizado, entre otras expresiones críticas hacia los gobiernos de Morena.