Magistrados del TEPJF defienden fallo que otorgó sobrerrepresentación al oficialismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que validaron la sobrerrepresentación de Morena y sus partidos aliados en las elecciones de 2024 se lanzaron hoy contra las voces que han denunciado su resolución, gracias a la cual Morena y sus aliados consiguieron el 72.8% de escaños en la Cámara de Diputados, tras obtener el 54.72% de votos.

En dos eventos separados, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien era presidenta del TEPJF durante la votación de la resolución, y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien formaba parte del grupo de Soto, denunciaron la “mentira”, el “falso debate” e incluso un intento de “golpe de Estado técnico”.

El tema de la sobrerrepresentación volvió en el debate público a raíz de la publicación del libro “La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión”, coordinado por María Marván Laborde, Jesús Orozco Henríquez y Diego Valadés, y difundido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El libro compiló una serie de artículos críticos hacia el proceso que llevó a la votación del TEPJF, y parten de que la Sala Superior no debió atribuir plurinominales por separado a Morena y sus dos partidos aliados –lo que les permitió conseguir el 72.8%–, sino a la coalición en su conjunto para respetar el espíritu del artículo 54 constitucional.

En un evento que encabezó por la mañana, Mónica Soto se refirió al tema “en boga”, resaltando que los magistrados tuvieron una lectura “gramatical” de la Constitución, que estipula la asignación de plurinominales para “partidos políticos” y no para “coaliciones”; la magistrada recalcó que el TEPJF había aplicado ese criterio durante seis ocasiones anteriores.

“Lo que no podemos es mentir y poner un falso debate como si fuera una reflexión objetiva”, dijo la magistrada, quien se refirió al debate como la “mal llamada sobrerrepresentación”; momentos más tarde, criticó a los académicos que buscaron convencer a la Sala Superior a cambiar el criterio, “cuando la elección ya había pasado, cuando los resultados les parecían tan catastróficos a una parte que era imposible aceptar que ese era el resultado de la elección”.

“Y se aferraron, y después se buscó culpar al Tribunal Electoral para, hay que decirlo con todas las letras, culparlo de un resultado en la distribución de las curules”, dijo Soto, y agregó después: “no se vale estar engañando a la ciudadanía”.

Felipe de la Mata, por su parte, acudió a la Cámara de Diputados para presentar el libro “Entre la Constitución y la campaña mediática”, que defiende la decisión del TEPJF respecto a la sobrerrepresentación. Ese libro parece ser una respuesta del oficialismo al libro de la UNAM, y más en un evento cuyo anfitrión fue Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y su aliado, Sergio Gutiérrez Luna, en el que participó Claudia Arlett Espino, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en representación de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, también identificada con el oficialismo.

En ese evento, De la Mata acusó a los críticos del TEPJF de pretender modificar el criterio sobre el artículo 54 después de las elecciones, lo que en su opinión habría representado “en el mejor de los casos un fraude a la ley, si no es que un golpe de Estado técnico”.

El magistrado aseveró que hubo una campaña mediática contra el tribunal electoral, y denunció que “diversos académicos y actores políticos” se lanzaron contra la institución porque los resultados de la elección “no les fueron favorables”.