MC: no se vale “gato por liebre” en la reducción de la jornada laboral

El objetivo de las 40 horas es que haya dos días de descanso, recordó el senador Clemente Castañeda: “si no es así, será una reforma incompleta, nos parece una tomadura de pelo”
martes, 10 de febrero de 2026 · 05:16

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que en la propuesta de reforma de reducción de jornada laboral no se vale que se dé “gato por liebre”. 

El senador emecista afirmó que el objetivo de la reforma es que existan dos días de descanso y no sólo uno, como viene en la propuesta presidencial. 

“Vamos a hacer los cuestionamientos correspondientes. Hemos dicho: no se vale que nos den gato por liebre. El objetivo de las 40 horas es que tengan dos días de descanso las y los trabajadores de este país.

“Si no es así, será una reforma incompleta, nos parece una tomadura de pelo. Vamos a poner nuestros planteamientos sobre la mesa. Vamos a evaluar también la posición del propio Secretario del Trabajo que ha dicho que vendrá el día de mañana y sobre eso habremos de definir”, enfatizó. 

 

 

Clemente Castañeda consideró un avance que en la Constitución quede establecido lo de las 40 horas, pero insuficiente si esto no viene acompañado con los dos días de descanso.

