México debe cuidar celosamente su soberanía: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fechas conmemorativas de México mantienen como hilo conductor la defensa del pueblo por su soberanía y el derecho a decidir su destino, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, también habló de la soberanía y destacó el trabajo con el gobierno de Donald Trump.

“El vínculo que mantenemos con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, a través de su Comando Norte, es sólido y fuerte, porque se basa en valores que compartimos las Fuerzas Armadas, como el honor, la lealtad, el respeto y el patriotismo”, dijo en la ceremonia por el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea Militar No.1 en Santa Lucía, Estado de México.

Fotos: Miguel Dimayuga

Dijo que esos valores son “aplicados bajo los principios acordes a la política exterior mexicana en los que se basa nuestra relación bilateral y que son la reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, y respeto a las decisiones y a la soberanía territorial, que nos permiten alcanzar objetivos comunes en beneficio de la población de ambos países”.

El general también indicó que ante los actuales desafíos y los del futuros, la Fuerza Aérea Mexicana impulsará la actualización permanente de su flota aérea con la adquisición de 10 helicópteros multipropósito, un avión de transporte pesado y seis aeronaves pilotadas a distancia de alcance estratégico, para fortalecer sus capacidades operativas y llevar a cabo diversas misiones.

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo: La Fuerza Aérea Mexicana cuenta con fortalezas institucionales, recursos humanos preparados, profesionales y capacitados, y material de vuelo adecuado y suficiente para atender las necesidades más apremiantes del país”, dijo en la conmemoración del 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana.

Trevilla Trejo dijo que la independencia “permite al Estado respirar con libertad y decidir sin imposiciones externas. Y la soberanía, que brota del pueblo como una llama viva, dándole la facultad de trazar su propio destino y caminar con rumbo fijo en la historia”.

La jefa del Ejecutivo Mexicano dijo que en conmemoraciones como la Marcha de la Lealtad “nos recuerda que ningún gobierno puede sostenerse si se desconecta de las demandas y los anhelos del pueblo”.

También, afirmó, “México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera”.