Salón de belleza del Senado seguirá cerrado y habrá revisión de servicios: Mier

Ignacio Mier, coordinador de la Junta de Coordinación Política, ofreció una conferencia de prensa, donde lo acompañó Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva en el Senado. Foto: Cuartoscuro / Graciela López Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Proceso diera a conocer un salón de belleza en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta, Ignacio Mier, informó que harán una revisión de todos los servicios en el recinto legislativo.

En conferencia de prensa, el también coordinador de la bancada morenista informó que mantendrán cerrado el Salón de Belleza en la Cámara Alta.

“A propósito de lo que sucedió con el espacio que le presta servicios a las senadoras de la República y la polémica que se desató, es un buen momento para hacer una revisión completa de todos los espacios y los servicios que están a disposición de las y los senadores, de los trabajadores del Senado y trabajadoras del Senado de la República, y de la gente que nos visita.

“Yo creo que cualquier trabajo honra a las personas, siempre y cuando se da de manera lícita. Y no quisiera abundar ni ahondar más en la opinión que hicieron, por respeto, los otros coordinadores, sino precisar que la próxima semana haremos una revisión completa de los espacios y de otros servicios que se ofrecen para el desempeño de las funciones de las y los senadores y de la gente que nos acompaña cuando hay sesiones, visitantes, invitados, en fin.

“Y ya haremos una revisión general. Vamos a hacer un diagnóstico puntual de las condiciones en las que se están ofreciendo, de tal manera que, como nos comprometimos, lo saben los coordinadores y la presidenta de la Mesa, se haga de la manera transparente y pública, como debe de ser. Mientras, como comenté, queda suspendido el servicio”, explicó.

El senador también detalló que la persona que ofrecía este servicio por el que pagaban las legisladoras no debe estar en una situación cómoda, a raíz de que ya no se abrirá el recinto.

“Imagínense para una madre que tiene hijos, que se gana honestamente en estar inmersa en una situación así, no es una cosa sencilla”, enfatizó.